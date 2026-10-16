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Newell's y la pelea por clasificar a octavos de final: ¿qué les queda a los principales rivales?

Newell's encara la recta final del torneo Clausura en la búsqueda de una de las plazas para entrar entre los ocho primeros del grupo A y mira a los demás

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

16 de octubre 2026 · 06:10hs
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El remate de Santiago Solari que será gol pero sería anulado a instancias del VAR por una muy discutible posición adelantada. Newell’s debe barajar y dar de nuevo.

Virginia Benedetto

El remate de Santiago Solari que será gol pero sería anulado a instancias del VAR por una muy discutible posición adelantada. Newell’s debe barajar y dar de nuevo.

Llegó el momento de las definiciones para Newell's y las posibilidades de poder lograr por primera vez, desde que se implementó este nuevo formato de Liga, la clasificación a los octavos de final del torneo Clausura están intactas. En estas cuatro fechas el equipo de Frank Kudelka va por eso. Y sus rivales también.

En esa carrera, hoy la Lepra ocupa el octavo lugar en la zona con 17 puntos, a uno del séptimo que es Independiente con 18 unidades, pero con un margen de tres puntos con sus inmediatos perseguidores Estudiantes La Plata y San Lorenzo con 14 puntos.

Cabe recordar que restan 12 puntos en juego y los rivales que deberá enfrentar los rojinegros son Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión de Santa Fe, en condición de local, mientras que deberá viajar a visitar tanto a San Lorenzo como al sorprendente líder Instituto en Córdoba.

Los perseguidores que se enfrentan entre sí

Entre los que están fuera de los ocho, a la expectativa de poder pegar el salto a la zona de clasificación, aparecen el Pincha y el Cuervo, los dos con 14 puntos y con la particularidad que se enfrentarán entre sí el próximo domingo, desde las 18 horas, en el estadio Uno platense por la decimotercera fecha.

Al conjunto que dirige el Cacique Medina, quien está en plena disputa de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, le queda a posteriori visitar en Santa Fe a Unión, ser local ante Instituto, y cerrar la primera parte del certamen en Córdoba ante Talleres.

>>Leer más: Newell's se quedó sin nada por carecer de puntería en las buenas chances que tuvo

Por su parte el Ciclón, quien luce renovado tras la llegada de Rubén Insúa, tras el cotejo ante el Pincha deberá recibir justamente a la Lepra el sábado 24 de octubre, posteriormente irá a Liniers para jugar con Vélez, y finalizará en el Nuevo Gasómetro ante Platense.

Otro de los equipos a los que no hay que descartar es a Unión de Santa Fe, quien está a cuatro puntos del Rojinegro. El Tatengue, el lunes cerrará la fecha ante Riestra, volverá a Santa Fe para ser local de Estudiantes, llegará al Coloso para chocar con Newell”s y cerrará el 15 de Abril frente al Vélez de los Mellizos Barros Schelotto.

¿Y los que están apenas por arriba de Newell's?

Por otro lado, y mirando a los equipos que inmediatamente están por arriba del conjunto leproso, se encuentran Independiente con 18 puntos, Gimnasia de Mendoza y Lanús con 20, y Vélez junto a Boca con 21 unidades.

En esa búsqueda de consolidarse entre los clasificados, el Rojo de Avellaneda arranca con un partido determinante, ya que el domingo jugará a las 14.45 el clásico de Avellaneda, ante Racing, en el Cilindro. Después le queda un fixture complicado ya que jugará con Boca, Defensa y Justicia y Deportivo Riestra.

>>Leer más: Central y Newell's jugarán el clásico de la Copa Santa Fe a puertas cerradas por razones de seguridad

El Lobo Mendocino, que viene de vencer a la Lepra, tendrá que vérselas con Vélez en el Amalfitani el sábado a las 20 horas, irá a Vicente López con Platense, volverá a su cancha para recibir a Lanús y finaliza la primera ronda con Independiente Rivadavia de Mendoza, en el clásico de esa provincia.

En tanto, el Granate el sábado a las 17,30 juega ante el Calamar, mientras que llegará por la decimoquinta fecha el clásico del sur del Gran Buenos Aires ante Banfield, finalizando ante Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Hoy, fuera del alcance

Un peldaño más arriba están el Fortín y el Xeneize. Los de Liniers tendrán encuentros ante varios de los que pelean palmo a palmo por clasificar, ya que al choque del sábado con Gimnasia de Mendoza, viajará a Santiago del Estero para el partido ante el Ferroviario y culminará con San Lorenzo y Unión.

El último de los que, al parecer, está en la carrera punto a punto con Newell”s es Boca. El plantel de Arruabarrena tiene abierto varios frentes, ya que sigue en carrera en la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el torneo local. Los de la Ribera competirán con Talleres el viernes a las 21.30 y un cierre a toda orquesta, ya que visita a Independiente y regresará a la Bombonera para el clásico con River y el Halcón de Varela.

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