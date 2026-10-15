Dos detenidos tras allanamientos en Empalme Graneros por amenazas y lesiones Los sospechosos fueron aprehendidos en procedimientos en Cullen al 100 y Soriano al 6400. La víctima fue un hombre de 41 años. 15 de octubre 2026 · 07:27hs

Foto: Gobierno de Santa Fe Una de las viviendas donde se realizó uno de los allanamientos en Empalme Graneros

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas tras dos allanamientos realizados en Empalme Graneros en una causa por privación ilegítima de la libertad, amenazas y lesiones. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), en Cullen al 100 y Domingo Soriano Arévalo al 6400, en la zona noroeste de Rosario.

La investigación se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 1 de octubre, en el que un hombre de 41 años habría sido víctima de los delitos mencionados. Por disposición de la Fiscalía, personal de la PDI tomó contacto con la víctima para ampliar la información aportada y llevó adelante distintas tareas investigativas destinadas a establecer la identidad y los posibles domicilios de las personas señaladas como presuntas involucradas.

A partir de los elementos reunidos, se solicitaron las correspondientes órdenes judiciales y se concretaron los dos allanamientos. Como resultado de los procedimientos, los agentes secuestraron cuatro teléfonos celulares y una motocicleta Honda Wave de color blanco, elementos considerados de interés para la investigación.

Cuál es la situación de los detenidos Por disposición del fiscal Rodrigo Urruticoechea, de la Fiscalía de Violencias Altamente Lesivas, fueron aprehendidos Ignacio José C., de 25 años, y Ricardo Andrés C., de 22, quienes fueron trasladados a sede de la PDI para continuar con las diligencias correspondientes. Las actuaciones continúan bajo directivas de la Fiscalía interviniente.