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Maciel tiene un equipo de primera en la Rosarina de Básquet: Alba Argentina

Alba Argentina se quedó con el título de la Primera B del básquet de la Rosarina al derrotar a un histórico como Sport Club de Cañada de Gómez.

15 de octubre 2026 · 21:48hs
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La celebración del equipo femenino de Alba Argentina

La celebración del equipo femenino de Alba Argentina, tras una conquista esperada por todo Maciel.

Alba Argentina de Maciel fue contundente y se obtuvo el Campeonato de la Primera B femenina de la Rosarina de básquet al vencer en la noche del miércoles a Sport Club Cañadense por 66 a 39, partido disputado en el estadio cubierto del Cruce Alberdi. De esta manera, cerró 2 a 0 la serie final, y logró el ascenso directo a la elite local. Sport Club tendrá una nueva oportunidad, ya que el jueves próximo jugará a un solo encuentro contra Rosario Central, para dirimir el otro ascenso.

El elenco “tripero” contó con un gran trabajo de Aldana Squaranti (22 puntos y 9 rebotes) y de Valentina González (17 tantos), más 12 de Sofía Gazzola. En el equipo cañadense, Amparo Gutiérrez marcó nueve puntos y Zoe Wytrykusz ocho unidades.

El equipo de Maciel tuvo un excelente 2026, con mucha experiencia en la conducción técnica, ya que Pablo Menecier es uno de los entrenadores más reconocidos de la disciplina. Por otra parte, la vuelta al club de Valentina González fue de fundamental importancia, en una temporada donde el equipo se mantuvo invicto y manteniendo un sostenido nivel de juego que le permitió lograr el merecido ascenso.

>>Leer más: Básquet: el presidente de CAB visitó la Rosarina y mantuvo un encuentro con los clubes

Fue una gran tarea de “Las Gacelas”, invictas, unidas y con el corazón lleno de orgullo. Sin dudas han escrito una página inolvidable en la historia de la institución. La noche de Rosario fue una de esas noches que quedarán siempre en la memoria de su gente

La síntesis del triunfo de Alba Argentina

Sport Club 39: Manaresi 2, Wytrykusz 8, E. Gutiérrez 5, Moretto 5, Chiurchiu 5 (fi), López 0, A. Gutiérrez 9, Torresi, FRanceschina 2, González 3,Ghirardi 0, Panattoni 0. DT: Esteban Osimani.

Alba Argentina 66: Gazzola 12, V. González 17, Squaranti 22, Vieiros 7, Echaguibel 6 (fi), Carabajal, Grattone 0, Vergara 2, Zelada 0, Hidalgo 0, C. González 0, Mercado 0. DT: Pablo Menecier.

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