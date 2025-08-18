La Capital | Policiales | robo

Insólito robo en el shopping Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

El hombre fue descubierto por la policía y en su intento de huida corrió hacia los pisos superiores y se lanzó desde unos seis metros de altura. Sufrió una lesión en la rodilla y quedó detenido.

18 de agosto 2025 · 18:20hs
Insólito robo en el shopping Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

Un hombre fue sorprendido cuando intentaba sustraer un equipo de aire acondicionado en el shopping El Portal de Rosario. Al ser descubierto por la policía, huyó hacia los pisos superiores y, sin salida, se arrojó desde seis metros de altura. Sufrió una lesión en la rodilla y quedó detenido.

El insólito episodio ocurrió este domingo en el centro comercial ubicado en Nansen 323, cuando efectivos que cubrían servicio adicional fueron alertados sobre un movimiento sospechoso en la playa de estacionamiento de planta baja.

Según las fuentes, el individuo había roto la cañería de un equipo de aire acondicionado con fines de robo.

Al verse rodeado, el hombre corrió hacia la rampa de acceso de calle Víctor Mercante, pero al encontrar los portones cerrados decidió seguir subiendo hacia los pisos superiores. Sin salida posible, terminó lanzándose desde unos seis metros de altura y cayó en un sector parquizado interno del complejo.

El estado de salud y la causa

El sospechoso fue atendido por personal del SIES, que le diagnosticó un trauma en la rodilla izquierda, por lo que fue trasladado al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Tras la atención médica, quedó a disposición de la comisaría 10ª, que lleva adelante las actuaciones por tentativa de robo.

Noticias relacionadas
Las inspecciones por robo de energía se hicieron en julio.

Un edificio enganchado: denuncian el robo de energía por casi 22 millones de pesos

Eduardo Desimone fue robado por segunda vez en La voz Argentina.

"La voz Argentina": el arrepentimiento de Luck Ra y el robo que nadie esperaba

Seis de los siete policías acusado prestaban servicio en la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino

Policías de Rosario debían proteger a una familia pero les robaron 76 mil dólares

Los investigadores encontraron el boquete lejos de la puerta principal del local.

Boquete en un super: detuvieron a un sospechoso por intento de robo

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Lo último

Con el apretón monetario, el gobierno logró renovar deuda del Tesoro

Con el apretón monetario, el gobierno logró renovar deuda del Tesoro

La inflación provincial se mantuvo en el 1,9% en julio

La inflación provincial se mantuvo en el 1,9% en julio

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Tras la negativa de Amsafé y Sadop a aceptar la oferta oficial, el ministro de Gobierno santafesino, Fabián Bastia, aseguró que la paritaria docente "es un asunto terminado".
La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial
Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío
Policiales

Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Tragedia en San Lorenzo: El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros

Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Elecciones 2025: el PJ aportó suspenso y alumbró una lista encabezada por Caren Tepp

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Ovación
Los hinchas de un equipo robaron una bandera de sus rivales y el partido se suspendió por incidentes
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera de sus rivales y el partido se suspendió por incidentes

Los hinchas de un equipo robaron una bandera de sus rivales y el partido se suspendió por incidentes

Los hinchas de un equipo robaron una bandera de sus rivales y el partido se suspendió por incidentes

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico: cuándo y cómo hacerlo

Central habilita la reserva de populares y la compra de plateas para el clásico: cuándo y cómo hacerlo

Temperley manda en la Superliga del básquet rosarino y se juega el clásico de República de la Sexta

Temperley manda en la Superliga del básquet rosarino y se juega el clásico de República de la Sexta

Policiales
Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío
Policiales

Insólito robo en el Portal Rosario: intentó llevarse un aire acondicionado y terminó arrojándose al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a El Frío Rodríguez

De la banda del Gordo Valor al robo callejero de autos: nueva imputación a "El Frío" Rodríguez

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Ciudad
Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

La provincia pagará el aumento docente y dice que la paritaria está cerrada pese al rechazo gremial

Cudaio: Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos

Cudaio: Santa Fe implementa un protocolo para posibilitar más donaciones de órganos

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur
POLICIALES

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un ex-Newells está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A
Ovación

Un ex-Newell's está a punto de convertirse en técnico de un club que quiere llegar al Federal A

Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo
La Región

Búsqueda en Casilda: hallaron a un chico de 14 años desaparecido el último domingo

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Día del Niño en Rosario: la caída de las ventas golpeó a las jugueterías

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, candidatos famosos de los próximos comicios
Política

Virginia Gallardo, Porcel JR, el Turco García, "candidatos famosos" de los próximos comicios

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción
La Región

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino
Policiales

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito
La Ciudad

La Crack Bang Boom cerró con el desfile de cosplayers y otra vez fue un éxito

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios