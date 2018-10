Pullaro cuestionó al juez que liberó a los imputados por la megaestafa de Venado Tuerto

El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, cuestionó la decisión del Juez Penal de Venado Tuerto, Benjamín Révori, quien le otorgó la libertad a los integrantes de la organización delictiva con base en esa ciudad que se quedó con 32 inmuebles y mil hectáreas de campo en el sur de Santa Fe en una estafa que rondaría los mil millones de pesos.

"Da impotencia que ante tanta prueba contundente, resultado del trabajo de investigación que se realizó con el Ministerios Público de la Acusación (MPA) para desbaratar a esta banda de guantes blancos, un juez decida que sigan libres", manifestó Pullaro.

>> Leer más: Quedaron en libertad los 16 imputados por la megaestafa en Venado Tuerto





Y continuó: "La medida del juez produce preocupación. Ayer justamente estuve en Venado Tuerto y no hubo persona con la que me crucé que no mencionara el tema y pidiera que no queden impunes y mañana estén libres porque son de guantes blancos. Lamentablemente fue lo que pasó. En menos de 72 horas quedaron en libertad con una fianza de 170 mil dólares cuando se estima que la suma que se apropiaron ronda los 26 millones de dólares".

"Tristemente el juez entendió que por más que estafaron y se adueñaron de más de 1000 millones de pesos en propiedades permanezcan en libertad y no presos. Seguramente los fiscales apelarán la medida ante la Camara Penal para que no se convalide esta resolución que la ciudadanía toma como la impunidad contra la que debemos luchar", agregó.

Además, el ministro de Seguridad enfatizó que está "convencido que estas a organizaciones delictivas de cuello blanco las tenemos que atacar y caerles con todo el peso de la ley. Porque muchas veces parece que sólo cae para el ladrón de bicicleta y no en este tipo de casos. Nosotros seguiremos disposición en este tipo de causas".

Por último, Pullaro insistió: "Alentamos las investigaciones contra las organizaciones criminales de cuello blanco. Y no queremos impunidad para nadie. Todos los poderes debemos entender que la sociedad nos pide señales claras de lucha contra las mafias".