Arranca el primer juicio por jurados en Rosario: doce ciudadanos abordarán un femicidio

Será el sexto procedimiento de este tipo en la provincia de Santa e. Esta vez, los miembros del tribunal ciudadano abordarán dos homicidios

El Centro de Justicia Penal será el escenario del primer juicio por jurados en Rosario , una modalidad que incorpora la participación directa de ciudadanos en la administración de justicia . El casos que deberán analizar y dar un veredicto los doce miembros del tribunal de civiles será un femicidio y un homicidio.

En este caso se tratará la responsabilidad penal de un hombre que asesinó el 6 de abril de 2025 a su expareja en Uruguay al 5300 y en el mismo hecho mató a la persona con la que estaba saliendo la víctima. “Es un hecho del año 2025 donde se aborda un femicidio donde hubo dos víctimas fatales y un autor”, explicó en LT8 el fiscal regional de Rosario, Matías Merlo.

Las audiencias comenzarán este lunes al mediodía, mientras que martes y miércoles continuarán las declaraciones testimoniales y la producción de pruebas . Esto dará paso a que el jueves se desarrollen los alegatos finales antes de la deliberación del jurado. Podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe .

Para lograr el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad el jurado delibera de forma secreta hasta obtener una decisión unánime. Tras la decisión del jurado el juez es el encargado de continuar los pasos del juicio: a) si el veredicto es “no culpable” el juez dictará la absolución del acusado; b) si el veredicto es “culpable” el juez determinará la pena correspondiente.

Se trata del sexto juicio bajo esta modalidad en toda la provincia, que permite que ciudadanos comunes participen en la resolución de causas penales sin necesidad de contar con conocimientos jurídicos previos, y marca un nuevo paso en la implementación de mecanismos de participación ciudadana en procesos penales.

juicio por jurados El primer juicio por jurados en Santa Fe se llevó adelante en San Crsitóbal.

La ley Nº 14.253, que establece esta modalidad para delitos graves, fue sancionada el 21 de marzo de 2024 y promulgada por el gobernador Maximiliano Pullaro seis días después a través del decreto Nº 418. La norma incorpora el juicio por jurados para ciertos delitos penales, como homicidio calificado, robo seguido de muerte, abuso sexual seguido de muerte y enfrentamientos armados entre policías y delincuentes.

"El juicio por jurados aborda homicidios, menos los que son con promesa remuneratoria o participan más de dos o tres personas, los abusos sexuales seguido de muerte, robos seguido de muerte, o los homicidios que haya intervenido en el ejercicio de su deber personal policial", explicó Merlos.

El debate estará presidido por la jueza Eleonora Verón. La acusación será sostenida por el fiscal Alejandro Ferlazzo, mientras que la defensa técnica estará a cargo de la defensora pública Nora Gaspire y el inculpado es A. C. No se puede adelantar ni expresar las causas del homicidio por pedido judicial.

Detalles del juicio por jurados

Según explicaron desde el Poder Judicial, esta función constituye una carga pública y representa una herramienta destinada a fortalecer la transparencia y el involucramiento de la sociedad en decisiones de alto impacto institucional.

El modelo adoptado prevé un jurado de 12 personas titulares y 2 suplentes, todas sin formación jurídica ni vínculos con el Poder Judicial o las fuerzas de seguridad. Quedan excluidos abogados, escribanos, funcionarios públicos, militares, policías, personas con antecedentes penales, menores de edad, mayores de 76 años, madres lactantes y quienes tengan relación directa con las partes del proceso. La Constitución Nacional de 1853 y la reforma de 1994 establecen esa figura que hasta ahora sólo estaba implementada en diez provincias.