El gobierno nacional creó un grupo especial de elite para la lucha contra el narcotráfico en Rosario

Bullrich en Rosario: "Que las investigaciones no se queden en el búnker"

2024-04-02 patricia bullrich.jpg La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la resolución que creó al flamante grupo de elite que combatirá el narcotráfico en Rosario.

“Nosotros queremos el orden y a paz para ser libres. Hoy los ciudadanos de Rosario no lo son porque sienten que están bajo el yugo de quienes los extorsionan. No puede haber ni un milímetro de la Argentina donde no rija la ley y la Constitución”, dijo Bullrich durante el lanzamiento del Plan Bandera, en diciembre de 2023, en Rosario.

A través del Geanro se busca intercambiar de manera eficiente información, recursos y capacidades entre las distintas agencias involucradas, para asegurar la agilidad y la efectividad en el abordaje de investigaciones complejas. Entre sus responsabilidades, deberá producir informes de situación de narco criminalidad.

La resolución detalla que el grupo dependerá de un coordinador, que rotará cada año y que el personal destinado al mismo prestará funciones en dicho cuerpo por el plazo de 2 años a partir de su efectiva designación, prorrogables, previa evaluación de su desempeño y resultados obtenidos.

La normativa hace hincapié en la capacitación constante de los integrantes de este equipo para fomentar el desarrollo de habilidades para la investigación del narcotráfico y delitos conexos.