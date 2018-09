Pidió disculpas por romper la tobillera pero vuelve a la cárcel

A pesar de que Lucas Matías Sandoval lloró y le pidió disculpas al juez por haber incumplido la prisión domiciliaria cuando rompió la tobillera electrónica con la que era monitoreado, volverá a la cárcel de Piñero luego de que un fiscal pidiera revocar el beneficio que gozaba. El joven, hermano de "Ema Pimpi" Sandoval, está imputado de una doble tentativa de homicidio en el barrio Parque Casas y fue recapturado el martes en Cavia al 1300.

En el marco de varios procedimientos desplegados por la Policía de Investigaciones (PDI) en busca de sospechosos y evidencias de varios hechos de robo y homicidios en la zona norte, el martes a la mañana fue recapturado Lucas Sandoval. A pedido del fiscal Adrián Spelta ayer fue llevado a una audiencia ante el juez Hernán Postma, el mismo que meses atrás hizo lugar a un pedido de la defensa y le otorgó la prisión preventiva domiciliaria. Spelta pidió la revocación de esa medida y su cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.

Principal sospechoso

Imputado como principal sospechoso de una doble tentativa de homicidio, Sandoval Fue detenido el 2 de febrero por la balacera perpetrada el 27 de junio de 2017 en la esquina de Gallardo y Cavia donde resultaron heridos los hermanos Juan y Marcos M. Meses después logró el arresto domiciliario con control de tobillera electrónica.

Hasta que, según informes policiales, en un hecho confuso registrado el 16 de agosto pasado se desabrochó la tobillera electrónica luego de una discusión con su pareja y salió del domicilio de Cavia al 1300 donde cumplía el arresto. Entonces fue declarado en rebeldía y se ordenó su captura.

Ayer el joven ingresó a la sala de audiencias Nº 1 del Centro de Justicia Penal y parlamentó con su abogado Fausto Yrure. Tras unos minutos el juez Postma abrió el trámite y le cedió la palabra al fiscal. Spelta pidió revocar la domiciliaria y citó informes policiales que dejaron constancia del incumplimiento, del secuestro de la tobillera rota y la declaración de un hermano del imputado.

"Habría tenido un problema con su pareja, lo cual no justifica que haya roto la tobillera. Luego se analizará qué sanción merece esa conducta y, eventualmente, darse a la fuga del domicilio. Cualquiera haya sido el motivo, después de esto tampoco acomodó la situación en la que se encontraba con anterioridad", remarcó el fiscal.

"No me quedó otra"

Luego fue el turno de la defensa. Yrure dijo que su cliente quería brindar explicaciones. "Ante todo le quiero pedir disculpas al señor juez. En ese momento mi mujer cursaba un embarazo de 9 meses y tuvo una pérdida. Ya había perdido un embarazo de cinco meses. Entró en pánico, también había discusiones y bueno, me corté la tobillera. No me quedó otra, le pido perdón por eso", comenzó, algo nervioso, Sandoval.

"Tengo comprobantes de que ese día fui al hospital, tengo papeles y filmaciones de que mi mujer entró en pérdida. Me asusté mucho. Después de lo sucedido, al día siguiente que corté la pulsera no me quedó alternativa que quedarme en mi casa. A pesar del beneficio del arresto domiciliario no puedo salir a trabajar, ni hacer nada. Por eso le pido disculpas señor juez", cerró Lucas apretando cada tanto el puño de un buzo que llevaba puesto y se secaba las lágrimas de los ojos.

Según Yrure hasta el día del problema Sandoval no había incumplido el arresto preventivo. "Se planteó el nacimiento de su hija y las discusiones. Esto fue tal cual lo relató. Tuvo intención de presentarse al día siguiente, y eso se lo manifestamos de manera informal al fiscal. El entiende que no debió cortar la pulsera. No fue hallado en la isla o en la provincia de Corrientes, estaba en su domicilio. Se quedó en su casa", indicó Yrure y pidió mantener el arresto domiciliario.

"No cumplió"

El juez resolvió hacer lugar al pedido de Spelta. "Se le dio una oportunidad al imputado y más allá de las explicaciones que pueda dar no son justificables. Más allá de las cuestiones personales tiene que cumplir el régimen. Rompió la tobillera y la captura se dio un mes después. La norma es clara, se le dio un beneficio y lo incumplió, por lo que se determina la prisión preventiva efectiva hasta la audiencia preliminar al juicio".

La defensa hizo un último pedido para incorporar en la resolución: que saquen a Sandoval de la celda de resguardo donde fue alojado en Piñero y sea trasladado al pabellón 13 o 16 del módulo "D". El juez hizo lugar al requerimiento aunque lo dejó supeditado a la disponibilidad del Servicio Penitenciario.

Lucas es hermano de "Ema Pimpi" Sandoval, condenado a tres años y medio de cárcel en un juicio abreviado como instigador de la balacera contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, el 13 de octubre de 2013.