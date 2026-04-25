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Inauguraron un aula hidropónica para formar jóvenes en producción en General Lagos

El invernadero busca integrar educación, innovación y mundo productivo, con apoyo estatal y privado

25 de abril 2026 · 08:00hs
Inauguraron un espacio educativo en General Lagos para formar jóvenes en técnicas de producción moderna.

Inauguraron un espacio educativo en General Lagos para formar jóvenes en técnicas de producción moderna.

La educación técnica y preuniversitaria atraviesa hoy el desafío de ofrecer herramientas concretas para un contexto productivo atravesado por la tecnología, la innovación y la sostenibilidad. En ese marco, la construcción de un invernadero hidropónico en la Escuela Técnica Preuniversitaria “Sara Bartfeld Rietti” de General Lagos se presenta como una experiencia educativa que combina formación académica, prácticas reales y vinculación con el entramado económico regional.

La iniciativa apunta a incorporar técnicas de cultivo moderno dentro del proceso educativo, promoviendo un aprendizaje activo que trasciende el aula tradicional. El sistema hidropónico permite a los estudiantes trabajar con métodos productivos eficientes, de bajo impacto ambiental y alineados con las demandas actuales del sector agroindustrial y tecnológico.

El proyecto es el resultado de un trabajo articulado entre la Comuna de General Lagos, el polo educativo y de innovación TecnoLagos y la propia institución educativa, una escuela que desde su creación viene fortaleciéndose como referencia en formación técnica y científica en el sur de la provincia. La propuesta se suma a otras experiencias impulsadas en los últimos años, orientadas a acercar la escuela al mundo del trabajo y a las nuevas economías del conocimiento.

Acompañamiento

La concreción del aula hidropónica fue posible gracias al apoyo financiero del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe y al acompañamiento de empresas privadas como Terragene y Louis Dreyfus Company, entre otras, que aportaron recursos y conocimiento técnico. Esta alianza público-privada refuerza una lógica de cooperación que busca generar oportunidades concretas para los jóvenes que residen en la localidad y en la región, en su propio territorio.

Desde una mirada pedagógica, el invernadero funciona como un espacio interdisciplinario donde confluyen saberes de biología, química, tecnología, gestión productiva y cuidado ambiental. Los estudiantes no solo aprenden sobre cultivo de alimentos, sino también sobre planificación, control de procesos, uso responsable de recursos y trabajo en equipo, competencias clave para su futura inserción laboral o académica.

Herramienta didáctica

La propuesta se alinea con las tendencias actuales en ciencias de la educación, que promueven modelos de enseñanza basados en la experiencia, la resolución de problemas reales y la articulación con el contexto social y productivo. En ese sentido, la hidroponía se convierte en una herramienta didáctica que permite comprender de manera concreta los desafíos de producir de forma sustentable en un escenario de cambio climático y transformación tecnológica.

Para General Lagos y su zona de influencia, el proyecto representa también una apuesta estratégica: fortalecer la educación local como motor de desarrollo, retener talento joven y generar capacidades acordes a un perfil productivo en permanente evolución. La inauguración del aula hidropónica no solo suma infraestructura escolar, sino que consolida una visión de futuro basada en conocimiento, innovación y arraigo.

>>Leer más: La UNR inaugura el edificio propio de la escuela preuniversitaria de General Lagos

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