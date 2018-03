El fiscal Florentino Malaponte solicitó el sobreseimiento del hombre que en octubre del año pasado, en una vivienda de barrio Acindar, asesinó a puñaladas a su esposa y a su hija de dos años.

En una audiecnia presidida por el juez penal Héctor Núñez Cartelle, Malaponte pidió que sea la Justicia civil la que continúe con el proceso, para que se determine el grado de incapacidad del imputado, Iván Lucas Furiasse. La solicitud se basó en el resultado de los estudios médicos, que dictaminaron que no tiene capacidad para comprender el hecho que cometió ni está en condiciones de afrontar un proceso penal.

Leer más: Horror en barrio Acindar por un doble femicidio de una mujer y su beba de dos años

A pesar de que no hay dudas de que Furiasse fue el autor material de los homicidios, el fiscal pidió su sobreseimiento en la causa que se le sigue en la Justicia penal, dado que según el informe de la junta médica "no puede ser imputado por no comprender la materialidad de los hechos que cometió ni el examen médico al que fue sometido".

Los estudios arrojaron como resultado que padece "desorganización del pensamiento y alucinaciones", con riesgo de volverse crónicas. Además, hicieron saber que existe la posibilidad de que manifieste tendencias suicidas y que "el cuadro que presenta es difícil o imposible de simular", por lo que recomendaron que sea internado en un nosocomio.

El pedido de Malaponte tiene por fin que se determine el grado de incapacidad que Furiasse padece y sea internado en un establecimiento psiquiátrico donde no ponga en riesgo su integridad física ni la de terceros.

El defensor público que representa a Furiasse no planteó ninguna objeción y Malaponte hizo saber que la familia de las víctimas estaban al tanto de todo el proceso. Pese a esto, el juez Núñez Cartelle resolvió pasar a un cuarto intermedio antes de resolver, por considerar que "dada la complejidad del caso resultaría apresurado resolver sin adentrarse ni interiorizarse en la lectura de los informes, para entender acabadamente la patología que Furiasse padece".

Leer más: "Soy el anticristo", declaró ante la Justicia el acusado del doble femicidio de barrio Acindar





Furiasse sufrió un brote psicótico el día que mató a su esposa y a su hija, pero no fue la primera vez que le pasó. En enero del año pasado ya había sido internado durante dos meses por un episodio similar. Los médicos que lo atendieron antes de que cometiera el doble homicidio declararon que cuando lo iban a visitar al domicilio los atendía a los abrazos y diciendo incoherencias. Además, su jefe y compañeros de trabajo de General Motors dijeron que tenía "conductas raras", lo que llegó a ser motivo de licencia laboral.