Piden 22 años de cárcel para una policía que mató a un vecino que le reclamó el pago de una garrafa

Mientras tanto, la cuadra se llenó de policías y patrulleros. "Quiero justicia. Basta de impunidad, basta de gatillo fácil" expresó Luisa y se pregumtó ante las cámaras de TV: "¿Por qué tanto desprecio por la vida de los más pobres? Quisiera que me lo explique delante del cajón de mi hijo".

Ortiz prestaba servicios en la fuerza policial provincial desde hacía una década. Cumplía funciones en la comisaría 12º de barrio Ludueña. En esa fecha no estaba trabajando porque había pedido licencia médica. El fiscal Gastón Avila confirmó que la detenida entregó una pistola luego de la denuncia sobre el ataque en Nuevo Alberdi.

Deuda

“Creo que el muchacho le reclamaba al marido de la policía algo sobre el pago de una garrafa. El pibe (Lucero) no se quería ir. Le tiró una piedra a la puerta de la casa y lo invitó a pelear. «No te confundas», le respondió el marido de la policía. Ahí fue que apareció la mujer y desde atrás de su pareja le disparó a la cabeza. Luego los dos se metieron en su casa y cerraron la puerta como si nada. El pibe quedó tirado en medio de la calle uno o dos minutos hasta que llegó la mujer y comenzó a pedir ayuda”, explicó a la prensa una de los pocos testigos presenciales del ataque.

En tanto, una vez que las cámaras de televisión llegaron al lugar Luisa gritó: “La señora que le pegó un tiro a mi hijo es de Investigaciones de la policía. Es macumbera. Vende droga. Le pido al jefe de policía que la detenga. Ella no tenía derecho a pegarle un tiro a mi hijo. El no es narco. Trabaja en una hamburguesería en la zona de la estación de trenes. Que el jefe de la policía de Santa Fe me explique por qué un efectivo de su policía me mata a mi hijo, que no es un delincuente.”

Ese fatídico día Lucero murió 12 horas después del homicidio de Facundo Valdez, luego de estar internado tres días en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). El joven de 25 años vivía al otro lado de la ruta nacional 34 en el mismo barrio que Lucero. El hecho sucedió mientras festejaba su cumpleaños en Suárez al 2700 , pero delincuentes en moto pasaron frente a su casa y dispararon cuando estaba en la puerta.