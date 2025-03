Piden 14 años de prisión para un prestamista por el crimen de un cartonero en Empalme Graneros

>>Leer más: Dictan condenas por el crimen de un cartonero que increpó a prestamistas informales

De origen chaqueño, padre de un niño de 1 año y conocido por su sobrenombre de “Cabito”, Román vivía en un pasillo de Olavarrría al 1500 bis que se abre como prolongación de la calle María de Los Angeles, a unos 200 metros del asentamiento Los Pumitas. En esa zona, los pasillos son anchos y funcionan como calles que permiten el paso de un auto. Como la gran mayoría de los vecinos del barrio, Román trabajaba cartoneando y según quienes lo conocían era ajeno a disputas violentas.

Una broma, antesala del crimen

El conflicto que desembocó en el crimen del cartonero inició con una broma. Entre las 18.30 y las 19 de ese día, Damaris Benítez llegó en moto y acompañada por su hermano hasta un quiosco de la cuadra para realizar una cobranza. Román estaba en la vereda y, a modo de chiste, les pidió dinero a los recién llegados, a los que reconoció como usureros barriales. “Eh, amigo. ¿Me prestás 10 mil pesos?”, preguntó.

La mujer le contestó de mala gana: “No, no te conozco”. Román insistió y se generó un entredicho entre ambos que Daiana cerró diciendo: “Ahora viene mi marido y te va a cagar a tiros”.

Cabito se fue a su casa y al rato salió para comprar una cerveza en un quiosco a la vuelta. En el comercio Román se cruzó con el ahora acusado y se generó una nueva discusión: Benítez le arrojó una piedra y lo lastimó en la cabeza. Luego el cartonero se quedó charlando en la boca del pasillo con vecinos y conocidos mientras Aylén, su pareja, cambiaba en la casa al pequeño hijo de ambos porque tenían previsto salir.

>>Leer más: Dos cobradores colombianos asesinaron a balazos a un hombre en Empalme Graneros

En ese momento llegaron Jorge Benítez y su cuñado Ghiraldo Ramírez en una Tornado blanca. Se detuvieron frente al portón de su casa y comenzaron a disparar. Al escuchar los disparos Román corrió hasta el lugar, comprobó que estaban dirigidos a su domicilio y les recriminó a los tiradores lo que estaban haciendo. La réplica fue un disparo en la cabeza y otro al pecho. Mientras los atacantes escapaban en la moto, un vecino llevó a Cabito hasta el Hospital Alberdi, donde murió a poco de llegar. El acusado por los disparos se entregó cuatro días después.

“No sé qué les pasó a estos tipos. Nosotros no tenemos problemas ni deudas con nadie. Y vinieron y nos balearon el portón”, contó entonces a este diario Aylén. “Yo iba detrás de él, pero me olvidé algo y volví para la casa. Si me quedaba un minuto más en el portón de entrada me matan a mí y al nene. Porque yo lo tenía en brazos”, agregó la pareja de la víctima, que al salir vio cuando un vecino se llevaba en auto a Cabito rumbo al hospital donde falleció por una hemorragia masiva de tórax.