Otro ataque a tiros y otra nota amenazante: ahora fue el turno de una tienda de ropa deportiva

En barrio Ludueña

Por otra parte, una familia de barrio Ludueña vivió una noche de terror este jueves cuando un grupo de pistoleros atacó a balazos el frente de la vivienda que es muy humilde. Todo sucedió anoche en Gorriti al 5500, zona norte de Rosario. Fueron al menos 20 disparos que no causaron heridos y los autores dejaron una nota intimidatoria.

“Milaneza (sic) traidor, la mafia no traiciona, te vamos a matar asta (sic) el perro, el peruano es gil”, puede leerse claramente en el papel que los delincuentes dejaron en el frente de la casa tras cometer el ataque. Pero todo parece indicar que los delincuentes se equivocaron de blanco.

El ataque se produjo poco antes de las 23 del miércoles. No estaba claro en las primeras horas si los delincuentes pasaron en algún vehículo o a pie. Lo cierto es que descargaron una lluvia de balas contra la vivienda. La policía levantó 21 vainas calibre 40, y varios restos de plomo.

La hija de la mujer que vive en el lugar aseguró esta mañana que no tiene nada que ver con cuestiones delictivas y que no conocen a nadie con esos apodos que aparecían en la nota (Milaneza y el peruano). En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la joven dijo: “Uno piensa que no le va a pasar nada porque no anda en nada malo, y sin embargo sucedió. Acá somos todos gente de trabajo”.