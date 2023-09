Ludueña: lluvia de balas contra el frente de una humilde casa y un cartel con fuerte amenaza

amenaza01.jpg

La hija de la mujer que vive en el lugar aseguró esta mañana que no tiene nada que ver con cuestiones delictivas y que no conocen a nadie con esos apodos que aparecían en la nota (Milaneza y el peruano). En declaraciones al programa "El primero de la mañana", de LT8, la joven dijo: “Uno piensa que no le va a pasar nada porque no anda en nada malo, y sin embargo sucedió. Acá somos todos gente de trabajo”.

Los pistoleros dejaron el frente de la humilde vivienda, construida básicamente de chapas y madera como un colador. Varios proyectiles atravesaron el inmueble y sus ocupantes se salvaron por muy poco.

>> Leer más: Disturbios en la comisará 10ª, la punta de un iceberg que oculta sobrepoblación y hacinamiento

“Queremos hacerles llegar a estos delincuentes que se equivocaron de lugar. Esto no era para la casa de mi mamá. Anoche, mis padres pasaron una noche de terror. Cuando empezaron a sentir los impactos muy fuertes mi hermano alcanzó a llevar a mi mamá para atrás. De milagro no le dieron un tiro a ella. Ellos estaban al lado de un ropero, por eso las balas no les dieron, aunque atravesaron toda la casa y dieron contra una pared del fondo”, agregó la testigo.

Acerca del cartel intimidatorio que los pistoleros dejaron en la puerta destinado a un tal “Milaneza”, la mujer afirmó que no sabía de quien se trataba. “No sabemos quién es, pero la gente nos dijo que viviría a un par de cuadras largas de acá. Se han equivocado de casa porque tiene un familiar acá cerca. Que quede claro que esa persona no vive acá, no queremos que le pase nada a mi mamá”, agregó.