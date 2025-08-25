Internaron a dos policías tras el choque de un patrullero y el vuelco de otro auto

Los agentes sufrieron politraumatismos este domingo a la noche. En el otro vehículo viajaban un hombre y su hijo menor de edad

El personal del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) atendió este domingo a dos policías lesionados en un choque llamativo . Debido al siniestro vial registrado en la zona oeste de Rosario, un automóvil particular quedó dado vuelta sobre la calzada.

Fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales confirmaron que todas las personas involucradas en el episodio estaban fuera de peligro . Los uniformados se llevaron la peor parte de la colisión y fueron internados a la noche luego de un traslado urgente hacia el nosocomio municipal.

De acuerdo al reporte inicial, los dos autos chocaron en la esquina de San Lorenzo y Colombres . El operativo incluyó la intervención del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) y los Bomberos Zapadores.

La colisión se produjo antes de las 21, cuando el conductor de un Jeep blanco y su hijo volcaron en Fisherton . El segundo vehículo se cayó a una zanja y la trompa quedó destrozada por el impacto.

Si bien el vehículo particular quedó con las cuatro ruedas en el aire, los efectivos tuvieron el peor diagnóstico después del siniestro vial. Ambos ingresaron al Heca con politraumatismos y estaban conscientes cuando los médicos los asistieron.

Por otra parte, el Sies se encargó de evaluar al automovilista que se cruzó con los agentes del Comando Radioeléctrico. Tanto él como su acompañante menor de edad presentaban lesiones leves.

En cuanto a la causa del siniestro vial, una versión preliminar indicaba que los policías estaban en persecución cuando chocaron. En primera instancia sólo se registraron daños y las lesiones antes mencionadas como consecuencia del episodio.