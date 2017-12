"No hay nada que me incrimine"

Cristian Floiger, ex jefe de Inteligencia de Dorgas Peligrosas, está acusado por facilitar información a Los Monos. Ayer dijo que lo vincularon a la causa por quedar en medio de una interna que pretendía correrlo del lugar que ocupaba para otorgárselo al entonces jefe de la Judiciales, Cristian Romero. "Fue muy breve mi paso por la Sección Inteligencia Zona Sur. Cuando me hice cargo, el jefe de drogas me dijo que necesitaban resultados inmediatos. Había muchos homicidios en Rosario y el poder político quería resultados". Floiger aseguró que no hay nada que lo incrimine en la causa. "No se tomaron el trabajo de allanar mi domicilio, secuestrar mi celular, revisar mi vehículo. No se hizo nada para conseguir pruebas en mi contra".