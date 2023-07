"No estoy para controlar banderas, sino para gestionar una institución" Lo dijo el presidente de Newell's Old Boys tras saber que podría ser imputado de obstrucción de justicia por estar en el Coloso del Parque cuando sacan la bandera de Los Monos Por Leo Graciarena 14 de julio 2023 · 06:20hs

Astore parado contra la puerta de alambrado mientras por detrás se llevan la bandera. Foto: Marcelo Rubén Bustamante. "Soy un simple dirigente del fútbol argentino”, dijo Ignacio Astore en su descargo público por la bandera Mona exhibida en el Coloso del Parque. Foto: Marcelo Rubén Bustamante. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los encargados de investigar qué pasó con la bandera Mona en el Coloso del Parque.

La bandera que la banda de Los Monos desplegó en el Coloso del Parque en la despedida de Maxi Rodríguez sigue siendo disparador de debates. Este jueves, mientras los fiscales de Agencia de Delitos Complejos y Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) evaluaban una posible acusación contra el presidente de Newell's Old Boys por obstrucción de justicia, Ignacio Astore salió a contar su verdad. Contó que el domingo 25, cuando se sacó del club el escandaloso trapo, él había ido a la cancha para ver cómo había quedado el campo de juego tras el homenaje. Dijo que entró por la puerta 4 porque era la única del estadio que estaba abierta y que al estar cerrada con llave la puerta que separa la tribuna Diego Maradona, donde se instala la barra, de la platea Vieja Amelia, que le posibilitaba paso al campo de juego, coincidió con el paso de salida de la bandera que era retirada del estadio.

“Yo soy ajeno a todo lo que ocurrió. No sé cómo entró la bandera, yo no sabía de la bandera, no tengo autoridad. Yo no estoy para controlar bandera, sino para controlar y gestionar una institución. No soy policía, gobernador ni presidente de la Nación. Soy un simple dirigente del fútbol argentino”, dijo Astore en una de las entrevistas que dio a medios rosarinos durante la jornada.

Pero no fue sólo Astore quien habló. También lo hizo su abogado Froilán Ravena: “Si Astore llama al 911, ¿quién le paga el velorio? Con el diario del lunes somos todos campeones del mundo. El no sabía que había una investigación y no tenía ninguna obligación de avisarle a nadie”, argumentó el profesional atacando al eje de la sospecha de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sobre el presidente de Newell's. “A mí la bandera me indignó, pero no veo la intimidación pública de la que hablan los fiscales”, agregó el abogado.

Schiappa Pietra, el jefe de los fiscales de la Agencia, indicó en una rueda de prensa en el Centro de Justicia Penal (CJP) que Astore y su hijo, que lo acompañó al club el domingo 25 de junio, están bajo investigación. “El presidente de Ñuls ya vino a comparecer de forma espontánea. Nosotros podemos imputarlo o citarlo para que declare con otro formato, testimonial. Eso va a depender si para nosotros cometió o no un delito”, indicó el fiscal.

“En la bandera no había ninguna gloria del club. Eran tres delincuentes que están presos y que dominan la barra de Newell’s. Fue una demostración de poder, de dominio. Por eso es importante en términos penales todo lo que tiene que ver con los responsables”, agregó. >>Leer más: Qué pasó en el operativo de seguridad que no detectó una bandera de Los Monos Si bien Schiappa Pietra no hizo alusión a ello, el delito por el que se podría acusar a Astore sería el obstrucción de justicia, que tiene una pena en expectativa entre un mes y un año de condena. Una pena ínfima, de ejecución condicional, sin mayores trazos en el campo de lo jurídico pero con mucho peso en el plano de lo político y social en una ciudad donde la sensación térmica suele estar regida por los clubes mayoritarios de fútbol. 2023-07-13 video policiales.mp4 Pocos minutos Cinco minutos. Ese fue el tiempo estimado que el trapo mono ondeó como telón de fondo para viejas glorias de Newell's, varios campeones del mundo en Qatar como Lionel Messi y Angel Di María, el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Una postal difundida al mundo por la televisión la noche del sábado 24 de junio, bajo una llovizna espesa, que expuso una de las caras de una ciudad que se acostumbró a vivir a la sombra de la violencia callejera y el crimen organizado. ¿Qué es lo que se sabe a partir de la acusación de hombre que transportó la bandera en un vehículo? Que la bandera fue realizada en Aerografía del Oeste, un taller ubicado en localidad bonaerense de Isidro Casanova y tuvo un costo de alrededor de los 2 millones de pesos. El trapo de unos 50 por 50 metros tenía una caricaturas de un mono con lentes, un pollo y un toro. Estaba firmada por “Los Leprosos” y llevaba el eslogan “Nosotros estamos más allá de todo”. Para investigadores los dibujos aludían a Ariel Máximo “Guille” Cantero, Leandro “Pollo” Vinardi y Carlos Damián "Toro" Escobar. Todos presos y referentes de Los Monos. >>Leer más: El abogado del presidente de Newell's: "Astore no tenía obligación de avisar de la bandera" Según la acusación contra Cristian David Ayala, el empleado de una empresa de camiones que la transportó desde el Gran Buenos Aires al Coloso y quedó presos por 90 días la bandera fue ingresada el sábado 24 a la mañana por la puerta 4, que da al Hipódromo y es el lugar por donde ingresa habitualmente la barra leprosa. Para los investigadores la bandera fue sacada del estadio el domingo 25 alrededor de las 11 de la mañana, en momentos en que el presidente Astore estaba en el interior del estadio. En su descargo ante los medios el presidente leproso dijo que llegó en su auto junto a su hijo con la premisa de observar en qué estado había quedado el campo de juego tras el homenaje a Maxi, ya que Newell's debía jugar por Copa Sudamericana contra Audax Italiano el jueves 29 de junio. Astore contó que dio dos vueltas al estadio con su auto hasta que encontró una puerta abierta. Que cuando vio que era la puerta 4 la que estaba abierta, “que no sé quién la abrió” según indicó este jueves, se dirigió hasta la puerta ubicada sobre la platea Vieja Amelia con intención de pasar al campo de juego. Pero la puerta a la platea estaba cerrada. Entonces permaneció unos minutos que coincidieron, según dijo, con el tránsito del trapo del escándalo que era sacado del estadio por la puerta 4 y colocado en un camión. Toda la secuencia duró, según la data de las cámaras del 911 y del propio club, entre las 11.35 —cuando llegó el auto de Astore— y las 11.39 con 30 segundos, cuando el vehículo del presidente se retira en coincidencia con que el trapo mono había sido cargado en el camión. “Soy yo quien está en los videos. Pedí que las cintas no se borren porque lo que es, es”, dijo Astore en un audio viralizado entre periodistas que suelen cubrir la vida de Newell's. “No vi la bandera cuando la sacaban porque estaba enrollada, no podía ver qué tenía”, dijo Astore, y agregó: “En ese momento no había una orden que hubiera llegado al club diciendo que había que incautar la bandera o algo por el estilo”. También se desligó de todo tipo de contactos con la barra del club. image (1).jpg Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, los encargados de investigar qué pasó con la bandera Mona en el Coloso del Parque. Foto: Marcelo Rubén Bustamante. Foto por foto Uno de los puntos que objetó el presidente de Newell's en su descargo es que el primer allanamiento, de los tres que se llevaron adelante en el club en búsqueda de la bandera, ocurrió 36 horas después de la finalización del partido homenaje, el lunes por la tarde. “Porqué esperaron tanto tiempo para buscar la bandera”, dijo Astore. También se refirió a que uno de los concurrentes al espectáculo fue el fiscal Edery quién, según el presidente, estaba ubicado la popular del Palomar. “Así como los fiscales tienen fotos mías, yo tengo fotos del fiscal (por Edery) riéndose (se entiende que al ver la bandera desplegada)”, dijo Astore. “Yo le voy a demostrar a mi pueblo, a la gente de Newell's y al fiscal que voy a hacer los cambios necesarios cuando sepa fehacientemente cómo se abrió esa puerta y quien dejó entrar la bandera. Lo único que no tengo es miedo”, indicó. >Leer más: Una tela gigante, 80 litros de pintura y 100 mil pesos de seña: cómo llegó el trapo de Los Monos a la despedida de Maxi El lunes 10 de julio el presidente se puso a disposición de los fiscales de la Agencia. "El lunes presentamos formalmente un escrito, donde se aclaró su situación y explicó por qué estuvo el día después del partido (despedida de Maxi Rodríguez)", explicó el abogado Ravena. “El video no lo compromete en varios sentidos. Primero porque las imágenes ratifican lo que él dijo (ante Fiscalía). ¿Qué se supone que tiene que hacer si pasa la bandera por detrás de él? Hoy todos estamos hablando de eso. Pero horas antes nadie hablaba, nadie sabía que había una investigación en trámite. Él no es funcionario público, no tiene que decir nada”. Respecto de si Astore podría caberle la figura de obstrucción de justicia, el abogado dijo: “No, no le puede caber porque él no tenía ninguna obligación. La ley es clara en ese sentido y dice que los funcionarios públicos en ejercicio de función tienen la obligación de formalizar la denuncia en caso de advertir la comisión de un delito. Está claro, los funcionarios, no los ciudadanos”.