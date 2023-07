El abogado del presidente de Newell's: "Astore no tenía por qué avisar de la bandera"

La bandera de Los Monos que apareció desplegada en el Coloso el día del partido despedida de Maxi Rodríguez sigue dando que hablar. El abogado del presidente de Newell's Ignacio Astore , Froilán Ravena , resaltó que su defendido "no tenía obligación de avisar de la bandera, eso le corresponde a un funcionario público". Además, consideró que el video donde se ve al titular rojinegro el día después del partido en el mismo estadio y detrás de él se aprecia el paso de la bandera expuesta horas horas "no lo compromete".

video Astore.mp4

En ese marco, comentó que -a pedido del entrenador Gabriel Heinze y debido a su preocupación por cómo había quedado el estado del campo de juego- "Astore fue con el hijo a la cancha. Ingresó por la puerta 4, se dirigió a la Vieja Amelia (una de las tribunas del estadio), intentó ingresar al campo de juego pero la reja estaba cerrada".

"En el trayecto, aclaro, salían un montón de cosas, bafles, banderas, partes del escenario. En un momento, se ven las imágenes, la bandera pasa. Pero él no interviene, la ve pasar, y después se retira", continuó el letrado.

Cuando se le preguntó si las imágenes exhibidas no lo comprometían a Astore, Ravena fue contundente: "El video no lo compromete en varios sentidos. Primero porque las imágenes ratifican lo que él dijo (ante Fiscalía). ¿Qué se supone que tiene que hacer si pasa la bandera por detrás de él? Hoy todos estamos hablando de eso. Pero horas antes nadie hablaba, nadie sabía que había una investigación en trámite. Él no es funcionario público, no tiene que decir nada".

astore newells.png Astore concurrió junto a su abogado particular Foto: Marcelo Rubén Bustamente / La Capital

Ravena fue más allá y justificó el accionar del titular rojinegro: "Él no sabía que la bandera era esa, qué sabe si es delito que pase una bandera. En el espectáculo había jueces, ministros, fiscales. Se desplegó una bandera en la cara del fiscal (Matías) Edery, que estaba en la cancha y ahora investiga el caso. Pero nadie hizo nada".

Tras afirmar que el despliegue de la bandera no constituyó un delito, Ravena se refirió a los diálogos entre Guille Cantero y el Pollo Vinardi ventilados ayer en la audiencia donde Cristian Ayala fue acusado de transportar la bandera de Los Monos: "Ponen como evidencia el diálogo entre dos presos de alto perfil que están en dos penales diferentes hablando de la situación, muertos de risa. ¿No deberían estar investigando eso y no si Astore estuvo o no en la cancha?"

Al ser consultado sobre si consideraba una pavada la exposición de la bandera, el abogado primero lo afirmó pero sobre la marcha se retrotrajo: "No digo que es una pavada, digo que es indignante. Soy de Newell's también y me sentí indignado, no intimidado. Fue una mojada de oreja. Pero nadie se sintió intimidado en ese momento, no hubo conmoción social, no hubo desbande, nada. Y estaban los fiscales delante de todo eso".

Sobre si consideraba que la exposición del video ponía en riesgo la seguridad del presidente de Newell's, Ravena fue directo: "Por supuesto. Primero que hubo una difusión de un video que es evidencia judicial. Él quedó en todos los medios, en el candelero. El fútbol es así, es barro, es política, es un montón de cosas y hay un montón de intereses acá".

Y continuó con su defensa: ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Avisar? ¿Y quién le paga el velorio después? A Astore le rociaron de balas la clínica, no nos olvidemos. Y siguió adelante. Pero él simplemente no tenía la obligación de hacerlo, de avisar (sobre la bandera)"

El abogado también se refirió a la situación del presidente rojinegro y si podría caberle la figura de obstrucción de justicia: "No, no le puede caber porque él no tenía ninguna obligación. La ley es clara en ese sentido y dice que los funcionarios públicos en ejercicio de función tienen la obligación de formalizar la denuncia en caso de advertir la comisión de un delito. Está claro, los funcionarios, no los ciudadanos".