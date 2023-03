Multitudinaria marcha a Gobernación para pedir justicia por Máximo 

Marcha Justicia por Máximo.mp4

Muchos chicos del club donde jugaba Máximo no podían contener las lágrimas en el acto, mientras portaban una foto del niño vestido de futbolista. Otros chicos del barrio que lo conocían se abrazaban llorando a sus madres.

El acto comenzó con un fuerte discurso de una tía del nene asesinado quien señaló que "el gobierno debe hacer cargo de esto, que no queremos que pase esto. Tendrían que haber estado antes, haber puesto más seguridad. Como siempre hacen, bajan al barrio para pedir los votos. Necesitamos la seguridad para el barrio. Tenemos que seguir luchando por nuestros hijos, para que no haya ningún Máximo más y ¡justicia para él?".

Luego habló en idioma qom una referente de la comunidad del barrio y tras sus palabras expresó en castellano que "estamos acompañando en este día tan especial a la familia para que esto no vuelva a pasar".

"Pero no debemos bajar los brazos, ahora hay un pueblo llorando, hay una familia destruida, una madre llorando desconsoladamente. esto no tiene que pasar más en Rosario, basta de violencia, basta de discriminación", dijo entre llantos la mujer. "No queremos pelear con nadie, queremos por todos los niños que han caído. Por eso pedimos justicia", reclamó la mujer.

Luego hizo uso de la palabra otra tía de Máximo, quien agradeció la presencia de tanta gente y clamó: "Máximo, mi sobrino, es inocente compañeros. Él no tenía nada que ver con lo que está pasando en la ciudad, con la violencia que hay en cada barrio de Rosario".

"No demostremos miedo compañeros, salgamos a pedir justicia. Somos los que tenemos que levantarnos por nuestros seres queridos. No sé si el que mató a mi sobrino tendía hijos. Me pregunto si a ellos en nuestra lugar, no le dolería el corazón. Hoy mi cuñada está tirada en la cama llorando por su hijo. Tenemos una nena de dos años herida. Eso no es lo que queremos para nuestros chicos. Queremos a los chicos jugando en la plaza, una niñez tranquila"