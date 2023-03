Julio Jerez, padre de Máximo, parece un hombre taciturno, al menos con las personas con las que no tiene un vínculo de confianza. Y este lunes por la mañana estuvo rodeado de gente que no suele ver: periodistas, policías, gran parte de los docentes y alumnos de la escuela a la que iba su hijo, y vecinos del barrio que se acercaron a acompañar. Sin embargo, aun con sus pocas palabras, tuvo la claridad justa para describir la desolación: "No apareció nadie". Lo dijo en referencia a funcionarios judiciales y políticos, de quienes esperaba una señal de acompañamiento.