"Monchi" apuntó contra el poder político y el judicial

"Quiero leerles una carta que hicimos ayer entre los cinco detenidos que estamos acá", dijo Ramón Ezequiel Machuca, conocido como "Monchi Cantero", y una vez más se sentó ayer frente al Tribunal que lleva adelante el juicio a la banda de Los Monos para hacerse oír. Fue el acusado que más habló durante esta primera etapa del juicio que entró en un impasse hasta el 6 de febrero. El primer mensaje estaba en su espalda y en inglés. "Human" podía leerse en su campera y, efecto buscado o no, funcionó como una suerte de desvinculación al mote de "Mono" por el que pesa sobre él el pedido de condena más alto de todos los acusados: 41 años. "Voy a hablar de los hechos que venimos viendo del poder político y judicial de la provincia", sentenció. Y apuntó de lleno a la Fiscalía que encabeza Gonzalo Fernández Bussy en el juicio; el procurador de la Corte, Jorge Barraguirre; y al juez instructor, Juan Carlos Vienna.

Ramón Machuca enroscó y desenroscó cuatro a cinco hojas que usó de soporte para su declaración y al estar frente a los jueces las separó y estiró una por una, pidió disculpas si se trababa en la lectura ("Soy como el Chavo", dijo) y expuso el mensaje que, explicó, representaba también a su hermanastro Ariel "Guille" Cantero y a sus laderos Leandro "Gordo" Vilches, Emanuel "Ema" Chamorro y Mariano "Gordo" Salomón.

"Quiero que sepa el grado de preocupación que sentimos todos los acusados, que creemos una conducta extraña, antiética de la Fiscalía. Vinimos a un juicio y entendemos lo que ocurre aunque no seamos abogados, como lo que pasó el martes, que el procurador (Jorge) Barraguirre contó en la televisión mentiras y cosas que no pasan en el juicio. Nuestros abogados no se comportan de esa manera. No nos parece correcto que sólo una parte tenga presencia en los medios o que tergiversen o cuenten mentiras", enunció "Monchi". Se refería a una conferencia de prensa del procurador para explicar el archivo de algunas denuncias que pesaban sobre el juez Vienna.

"Nos preocupa que confundan a la gente. Pretendemos que (los jueces) resuelvan de acuerdo a lo que pase en el juicio y no en los medios. El fiscal (Fernández Bussy) busca presionar al Tribunal para que fallen como se busca y creo que merece un llamado de atención de parte del Tribunal", remarcó. "No somos ignorantes. Nos damos cuenta que los fiscales tienen un juicio paralelo en la prensa y esperamos que fallen en base al juicio, como lo han hecho en otro juicios".

Proteger al juez

Tras la lectura "Monchi" remarcó lo que él considera irregularidades dentro de la causa tendientes a proteger al juez Juan Carlos Vienna, quien instruyó la causa.

• Criticó que no se citara a declarar a la pareja de Vienna, que aparece en el fotografía del sistema GigaPan en un estadio de box en Texas junto al magistrado y a Luis Paz (padre de Martín "Fantasma" Paz, cuyo asesinato en septiembre de 2012 dio inicio a la investigación contra Los Monos).

• Cuestionó que la secretaria del juez Vienna, Mariana Martínez, haya declarado por escrito y no en la sala de audiencias.

• Remarcó que durante las audiencias se evidenció que faltaron hojas del expediente, como un acta que hablaba de una escopeta y drogas secuestradas a Luis Paz.

• Expuso en forma oral los movimientos en una cuenta bancaria de Vienna, donde detalló con fechas extracciones por $292.300, $198.000, $61.000 y $34.000 que a su entender no se condicen con los ingresos del magistrado. Y enumeró siete autos que Vienna adquirió de 2012 a la fecha.

• Dijo que Gustavo Ariel Spadoni, testigo presentado por su defensa, recibió amenazas directas de Vienna para que no declarara.

u Consideró que durante el juicio el fiscal Fernández Bussy se comportó más como defensor de Vienna que como un fiscal.

• Cuestionó que, con la excusa de darle captura, Vienna hubiera ordenado allanamientos sin sustento. "Como hicieron con (el asesinado) Luis Medina en Buenos Aires, sabiendo que yo nunca iba a estar ahí. No escuche que se hablara nunca de mí junto a Medina", dijo.