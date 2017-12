"No sabía que era un delito vender autos", dijo ayer Mariano Salomón, imputado por asociación ilícita y encubrimiento agravado. El hombre, de 30 años, dijo que toda la vida se dedicó a la compraventa de rodados y se declaró inocente. Lo mismo dijo su madre, que ayer declaró como testigo, al igual que un hombre que dijo ser su cliente y el ex vicepresidente del club Tiro Suizo, adonde Salomón trabajó y "cumplió con todo lo acordado".

"Me declaro inocente. Me hicieron miembro de una asociación ilícita que no existe. Sí conozco a varios de los Cantero. «El Pájaro» era el padrino de mi hijo y la esposa de Machuca (Silvana Gorosito, también acusada) es la madrina de mi hijo", sostuvo.

Salomón dijo que durante tres años y hasta junio de 2016, cuando cayó preso, no estuvo prófugo sino escondido. "Fue por miedo, por temor a que me pasara algo. Nunca me dieron las garantías suficientes para que me presentara porque nunca me dijeron de qué se me acusaba. En todos lados me mencionaban como el asesino más grande, como el jefe de sicarios y ahora me juzgan como testaferro", dijo el hombre a quien se le atribuye comprar y vender autos para lavar plata de la organización delictiva.