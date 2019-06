Lo condenan a 24 años por asesinar a un policía

Un hombre de 42 años fue condenado a 24 años de prisión por el homicidio del policía Leandro Delgado, cometido el 23 de octubre de 2015 en Miguel Torres, localidad distante a 100 kilómetros al sudoeste de Rosario. Ariel Alberto Martínez Aguirre fue definido como autor material del crimen en el final de un juicio oral y público celebrado en Venado Tuerto. Si bien el fiscal Matías Merlo imputó como autor intelectual al comisario Sergio Luis David, jefe de Delgado en la seccional de esa población, la Justicia lo absolvió.

No obstante David fue condenado a una pena de 16 años de prisión por ser autor de los delitos de falsificación ideológica de instrumento público, sustracción de medios de prueba, dos hurtos, tenencia de arma de fuego de uso civil, acopio de municiones, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Así lo dispuso el tribunal integrado por los jueces Lorena Garini, Benjamín Révori y Adrián Godoy.

Al momento del crimen Delgado prestaba servicios en el destacamento de Miguel Torres. El 23 de octubre de 2015 entre las 5 y 5.30 hs, en las inmediaciones del kilómetro 90,5 de la ruta W14, Delgado fue atacado con una navaja que le provocó heridas mortales en el cuello.

El fiscal Merlo abundó en que "fue atacado dentro del móvil policial en el que cumplía funciones. Martínez Aguirre lo agredió con armas blancas y le produjo heridas en distintas partes del cuerpo. También le dispararon con un arma de fuego y lo hirieron en uno de sus brazos", precisó. "En relación al comisario David, desde la Fiscalía lo acusamos como instigador del homicidio de Delgado. Sin embargo, los jueces lo absolvieron".

Los investigadores tenían "hipótesis de sobra y falta de certezas", dijo entonces un pesquisa policial.Días después, el 29 de octubre Martínez Aguirre fue detenido en Firmat. Este hombre, muy relacionado con el comisario David en Chovet, fue identificado a partir de cámaras de vigilancia y se ordenaron tres allanamientos en los que se secuestraron diversas armas blancas, indumentaria, celulares y una moto.

Fue por medio del secuestro del celular, y por testimonios recogidos en Chovet y Miguel Torres, que se acreditó, según dijo el fiscal, la "relación entre David y Martínez Aguirre. Según el mismo David este hombre era un «buche» que usaba para investigaciones. Pero detectamos llamadas entre el autor material y David, incluso en la misma noche en que murió Delgado". Además un testigo afirmó que "David le decía a Delgado que era un traidor".

El ex comisario Sergio David fue acusado en 18 causas relacionadas con su función policial, que van desde el robo de unos lechones hasta mantener 90 expedientes de causas guardadas en su casa. También habría ordenado alterar el libro de guardia la noche del homicidio de Delgado.

El ex jefe de la subcomisaría 13ª de Chovet fue detenido el 16 de mayo de 2016, una vez que la fiscalía comprobó la relación entre él y Martínez Aguirre. Ya estaba en disponibilidad desde febrero luego de que se lo acusara de brindar privilegios a un hombre condenado por violación que estaba preso en esa dependencia.

En tanto Leandro Delgado tenía 27 años, era oriundo de la ciudad de Vera y trabajó durante dos años en la seccional de Chovet antes de recalar en Miguel Torres, luego de haber pedido un traslado por motivos que en su momento no habían quedado claros.

Para el fiscal Matías Merlo la relación de subalterno entre David y Delgado se fracturó cuando "Delgado fue a investigar el robo a una cerealera de Chovet, lugar en el que habría encontrado Martínez Aguirre, y al volver a la seccional no hizo ningún acta y luego pidió el traslado para no estar con el «malandra», como lo llamaba a David entre el círculo laboral. Lo que no se encontró es una denuncia formal de Delgado contra David", aseguró el fiscal Merlo.