La provincia le otorga más facultades de control al jefe de la policía rosarina

La ampliación de competencias del jefe de la policía de Rosario no fue el único cambio operativo en materia de seguridad anunciado en el acto que se realizó al pie del Monumento a la Bandera. Una mayor presencia policial en las calles por la vía de la averiguación de antecedentes, las detenciones en la vía pública y el secuestro de autos y motos forma parte de estrategias de saturación que se dispondrán, sobre todo, en los barrios considerados “de alta incidencia de circulación de violencia”. Asimismo, se indicó que el Observatorio de Seguridad Pública (OSP) volverá a publicar en forma periódica los datos estadísticos que recopila en materia de violencia.

Los anuncios se realizaron luego de que se registraran tres nuevos homicidios en la ciudad de Rosario en la última semana. El más reciente fue el de un adolescente de 16 años baleado en el pecho en Ayacucho y Muñoz. Entre el jueves y el viernes habían sido asesinados un empleado de una distribuidora, donde los atacantes dejaron un cartel ligado a una disputa carcelaria, y un joven de 25 años que iba en un remís y al que emboscaron al llegar desde Parque Casas al barrio La Lagunita.

La secuencia se produjo luego de que el gobierno anunciara la publicación en el OSP de las cifras de homicidios dolosos del primer semestre, datos que arrojan una baja del 70% de casos en el departamento Rosario, así como una caída en los asesinatos ligados a organizaciones criminales. Esos indicadores, a los que se suman los tres nuevos hechos de los últimos días, le dieron marco al discurso del ministro, que no pudo dejar de aludir a ese contexto.

Así, Cococcioni calificó como “paradójico” el momento de la entrega de móviles “luego de una semana en la cual hubo hechos, si bien aislados, pero que demuestran que hay elementos residuales de bandas criminales tratando de encontrar la forma de seguir operando”, según su análisis. En referencia a los recientes derribos de viviendas en barrio Parque Casas dijo que esto ocurre "aún en un barrio en el que hemos hecho ocho allanamientos y tres derrumbes de búnkers. Seguramente en el que no se pudo derrumbar siguen operando".

“Muchas veces en las políticas de seguridad hay que asumir con mucho realismo, pero también con templanza y constancia, cuando todos los esfuerzos no garantizan tampoco resultados absolutos. Y que los resultados se van a ir dando de manera progresiva a lo largo del tiempo. Por esto es que no hay que, bajo ningún concepto, creer que ya llegamos a la meta o que podemos relajarnos. Todo logro en materia de seguridad es un logro siempre parcial que no nos excusa de redoblar los esfuerzos”, indicó.

Tras aludir a este contexto el funcionario anunció las nuevas competencias otorgadas al jefe de la Unidad Regional II, presente en el acto, a quien facultó a controlar y supervisar todas las operaciones que realicen en su jurisdicción otras áreas policiales que dependen de la jefatura de policía provincial, a excepción de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Policía de Investigaciones (PDI).

El control se enfocará sobre "cualquier cuerpo policial preventivo dependiente de la provincia. Cuando la Policía de Acción Táctica, la Policía de Seguridad Vial y la Policía de Seguridad Rural operen en Rosario lo van a hacer bajo la supervisión del jefe de la Unidad Regional. Que va a tener la información disponible de análisis criminal semana tras semana y día tras día y en base a eso va a disponer la más eficiente resignación de recursos”, explicó el ministro.

“En una mano única —añadió— vamos a tener a todas las fuerzas policiales provinciales, que a su vez se coordinan con las fuerzas federales que operan en el marco del Plan Bandera. Esto nos va a permitir ser mucho más eficientes en el abordaje de fenómenos criminales que, por supuesto, no se van a terminar de un día para otro”.

Ese foco puesto en el control del distrito Rosario se reforzará, según indicó, con otras medidas: “Mientras hablamos, desde la Secretaría de Seguridad Pública se está irradiando una directiva a todos los cuerpos policiales para intensificar el uso de la averiguación de antecedentes, de las aprehensiones en flagrancia y de los secuestros de automóviles y motovehículos”, dijo Cococcioni, quien aclaró que las motos serán inspeccionadas “especialmente cuando se trata de motovehículos bitripulados por determinados perfiles poblacionales y en determinadas zonas geográficas de alta incidencia de circulación de violencia”.

El funcionario planteó que las intervenciones se irán ajustando “semana tras semana y día a día” en función de los resultados. “Tuvimos un primer semestre con resultados muy alentadores, no podemos no mencionar esto. No se trata de festejar, pero sí de informar a la ciudadanía”, aludió una vez más a los indicadores de violencia, y en ese punto anunció que el OSP publicará los informes de manera periódica, como lo hacía el organismo hasta octubre del año pasado. Entonces los datos dejaron de publicarse hasta la presentación del informe de homicidios del primer semestre presentado la semana pasada.

“En ese marco tenemos que destacar que hemos cerrado un primer semestre con la mitad de la tasa de homicidio que reinaba el año anterior en la provincia de Santa Fe, aún colocándonos un poco por encima de la media nacional, pero es un gran avance y hay que destacarlo”, remarcó el funcionario y sostuvo que los indicadores de delitos y violencia se informarán "mes a mes" como una “política de transparencia en el acceso a la información”.

“La ciudadanía va a tener derecho a saber cuántos homicidios dolosos, cuántos heridos de arma de fuego y toda la información relevante de los principales parámetros de delitos y seguridad a nivel provincial y local mediante el Observatorio de Seguridad Pública, no como un hecho de propaganda política cuando las cosas van bien. Cuando vayan bien, cuando vayan mal, cuando vayan regular, de ninguna manera vamos a esconder los problemas debajo de la alfombra”, expresó, además de agradecer a funcionarios y legisladores que colaboraron en el proceso de compra de los patrulleros.