Daniel Acosta, nuevo jefe de Policía de Rosario: "Nunca es suficiente la cantidad de patrulleros"

Acosta jefe UR II.jpg El nuevo jefe de la Policía de Rosario, Daniel Acosta, durante el acto realizado este martes en la Jefatura.

"Lo que tenemos que procurar es más presencia en la calle", fue una de las primeras frases que esbozó el nuevo jefe de la UR II de Policía y a continuación destacó que en las próximas horas mantendrá una reunión con el intendente Pablo Javkin para ponerse "a disposición".

En medio de la violencia narco que afecta a Rosario, Acosta fue consultado si una de las soluciones era saturar de patrulleros la ciudad y en ese contexto destacó que "nunca es suficiente la cantidad de patrulleros, podemos poner 100 ó 200 móviles y nunca van a ser suficientes. Esta ciudad ha crecido mucho y la demanda es cada vez mayor. Necesitamos cada vez más".

Sobre cuánto tiempo consideraba que necesitaba para que se vea su trabajo en las calles, el jefe policial solo señaló que "hoy tenemos que ver qué hay en la calle, qué podemos sumar y hay que empezar a trabajar rápidamente".

>> Leer más: Otra vez cambia el jefe de Policía de Rosario: asume Daniel Acosta

Acerca de la posibilidad de sumar a los efectivos que hay en la ciudad policías de otras regionales, Acosta indicó que "este es un tema complejo y uno piensa que si vienen policías de otras regionales se solucionaría el problema. Pero eso sería desproteger esas ciudades o localidades. Por eso tenemos que explotar al máximo lo que tenemos".

Consultado sobre si volver al frente de la policía de Rosario lo consideraba una revancha, Acosta indicó: "Uno recibe órdenes y las cumple. Si mal no recuerdo, el 30 de agosto de 2020 el ex ministro (de Seguridad, Marcelo) Sain me puso al frente de la UR II. En diciembre recibí la orden de abandonar el puesto y fui trasladado a la Guardia Rural Los Pumas, donde estuve nueve meses como subdirector. Después me pasaron como jefe de la UR VIII, donde estoy trabajando desde hace 20 meses. Ahora se me dio la orden de ponerme al frente de la UR II nuevamente. Es un desafío y lo primero que quiero es no fallarle a mis superiores, a mi ciudad y a mi familia. Tenemos que hacer lo imposible para poder mejorar todo".

Lista de jefes de la UR II desde diciembre de 2020

1- Marcelo Gómez en diciembre de 2020 (tres días)

2- Claudio Romano (asume el 10/01/21, 23 días)

3- Danilo Villán (asume el 10/01/21, seis 6 meses)

4- Daniel Acosta (asume 28/08/21, 23 días)

5- Adrián Forni (asume el 4 de diciembre 2020 y fallece por covid el 23 de mayo 2021, cinco meses)

6- Luis Maldonado (reemplaza a Forni el 28 de octubre, tres meses)

7- Emilce Chimenti (como interventora, asume el 28/10/21 hasta enero 2022)

8- Natalio Marciani (asume el 18/01/22 hasta abril de 2022, 90 días)

9- Margarita Romero (asume el 28/10/22, nueve meses)

10- Adrián Galigani (asume el 19/01/23, cuatro meses)

11- Daniel Acosta (asumió el 30/5/2023)