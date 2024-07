Cómo se vive en Parque Casas luego del derribo de los búnkeres de venta de drogas

Los vecinos sostienen que no han cambiado las cosas. Argumentan que los patrullajes no se realizan luego de las 19. La comercialización de estupefacientes prosigue y se sumaron jugadores nuevos en el tablero de la transa.

El frío de julio podría haber alejado a los clientes que recorrían búnker de Parque Casas y sus barrios conocidos, como La Esperanza y El Churrasco. Pero no fue así, pese a estar derribados siguen generando plata. Un día cualquiera de la segunda semana de este mes en Cavia y Ghiraldo, en el pasaje 1373, en el pasaje Leonardo Fabio y en Uriarte al 1500 sigue el desfile de compradores de coca, marihuana y paco. La policía con sus móviles anda por esas calles hasta las 17, minutos más o menos, y "luego desaparece", dicen los vecinos. No hay patrullajes y entre otras características hay cortes permanentes en las luces de las calles. En la puerta de uno de los búnkeres derribados hace unas semanas se juntan transeros, compradores, se acerca una moto que trae merca y así pasa una noche más por esos andurriales olvidados de Dios pero no de los transeros. En abril murieron en ese barrio cuatro personas en una guerra narco que podría haber sido interminable. Ahora no hay violencia directa, sino transacción. “Hay caras nuevas en la zona, gente que no es de acá. Antes los conocíamos a todos por que eran hijos de los viejos vecinos.Pero hace un par de meses hay caras nuevas”, contó un vecino.