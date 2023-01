¿Por qué le dieron a un comisario un Mercedes Benz secuestrado a un financista?

En el momento en que se destinó el vehículo a Rosales pesaba sobre el comisario no el delito sexual que le imputaron este sábado, pero sí otro, por abuso de autoridad. Pero a los investigadores del MPA les llamó la atención, en los momentos en que se hacía inminente su detención, que se moviera en un Mercedes Benz 250 modelo 2013 para su uso particular. De hecho el vehículo había sido consignado para labores de la fuerza y no para uso privado. El día que se decidió detener a Rosales el auto estaba en su vivienda.

La novedad hizo que se examinara el trámite de asignación. Lo primero que se supo es que el vehículo pertenece a Sebastián Grimaldi, corredor de granos, imputado en dos hechos por defraudaciones millonarias con su firma SG SA, el 1º de junio pasado por el fiscal Mariano Ríos. El Mercedes Benz de Grimaldi fue delegado el 1º de diciembre último al comisario Rosales. El oficio con el que se lo adjudicaron al comisario presenta como primera irregularidad no haber pasado por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), órgano estatal que se encarga de evaluar las necesidades de instituciones para destinar vehículos secuestrados en medidas judiciales.

>>Leer más: Un policía preso por abuso tenía en su poder un auto secuestrado en otra causa judicial

En el momento en que detuvieron a Rosales se constató que el Mercedes Benz no se utilizaba para tareas de la fuerza sino que era de su uso parsonal. El policía se negó a hacer entrega de la clave de desbloqueo de su teléfono celular secuestrado al momento de quedar bajo arresto. "Manden el aparato a Estados Unidos", dijo el comisario, a sabiendas de que allí se hacen las maniobras para habilitar el acceso a los contenidos del teléfono cuando no se dispone de la clave. ¿Por qué le entregaron un auto a Rosales cuando no había una causa común que vinculara al fiscal que lo asignó, Mariano Ríos, con el comisario destinatario del mismo? En el MPA saben que hay una relación de asumida amistad entre ambos, que lleva diez años, y no es algo oculto que el uniformado estuvo en una fiesta en la que el funcionario del MPA celebró sus 40 años en agosto pasado.

La ausencia de una tramitación regular implicó el inicio de actuaciones a fin de que la auditora general de gestión, María Cecilia Vranicich, dictamine si hay mérito para iniciar una investigación sumarial contra el fiscal, sin perjuicio de que los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos determinen si existe en la asignación un posible delito autónomo como peculado, que es el ilícito que comete un funcionario público cuando toma para sí caudales o efectos que está custodiando por su cargo. Otra cosa que trascendió es que el fiscal, al tomar estado público la causa de Rosales, ofició a la Tropa de Operaciones Especiales para recuperar el auto. Pero la TOE dio cuenta de lo ocurrido y no procedió a lo indicado.