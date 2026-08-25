Secuestraron 17 celulares en Empalme Graneros y detuvieron a un joven de 20 años

La policía fue a buscar al sospechoso por la denuncia sobre el uso de un arma de fuego y finalmente encontraron un rifle de aire comprimido

Los dispositivos fueron hallados este lunes en José Ingenieros y Barra.

Un muchacho de 20 años fue arrestado este lunes a la noche durante un operativo policial en Empalme Graneros . Según la versión preliminar, el sospechoso tenía 17 celulares en su poder e intentó escapar de los agentes después de la denuncia en la zona noroeste de Rosario.

Las fuerzas de seguridad provinciales detuvieron a Tomás L. luego de una denuncia realizada en José Ingenieros y Barra . El personal logró identificarlo a partir de la inspección de una vivienda lindera, desde donde iniciaron la persecución para evitar su huida.

El despliegue del Grupo Táctico Multipropósito (GTM) comenzó a partir del aviso sobre un hombre armado a una cuadra de avenida Génova. Sin embargo, las autoridades comprobaron luego que se trataba de un rifle de aire comprimido .

La búsqueda del sospechoso empezó poco antes de las 21 por un llamado al 911. Un testigo señaló que el joven iba vestido con un buzo negro y un pantalón gris. Más tarde, un operador de la Central de Emergencias añadió que el muchacho tenía un teléfono móvil.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los agentes del GTM decidieron subir por la escalera de una casa vecina ni bien llegaron al lugar. Así pudieron asomarse al patio interno de la casa donde se encontraba el sospechoso.

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Cuando advirtió la presencia de las fuerzas de seguridad, Tomás L. escapó hacia el fondo de la vivienda a través de un pasillo. En el camino tiró uno de los celulares secuestrados hacia otro patio lindero.

Finalmente, la policía secuestró casi una veintena de dispositivos y un rifle de aire comprimido. El sospechoso quedó bajo custodia en la comisaría 12ª.