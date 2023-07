La detuvieron por recolectar dinero de extorsiones para su novio preso

La víctima, identificado como Walter H., hizo varias entregas de dinero desde abril pasado, cuando comenzaron las extorsiones a través de mensajes de WhatsApp. Primero el delincuente le ofreció "protección" y le pidió 500.000 pesos, tras lo cual comenzaron los mensajes amenazantes: “Te voy reventar la cabeza a balazos”, “me hacés renegar y se triplica lo que me debés”, "la plata se vuelve a ganar, la vida no se vuelve a vivir” y "soy la mafia y si no me pagás lo que te pido te puedo hacer matar hasta el perrito, ¿me entendés?", fueron algunas las frases que usó para amedrentarlo.