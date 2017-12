"La defensa rediscute lo que ya está probado"

"La fiscalía esta probando su caso contra esta organización que hizo muy rentable y profesional los factores de violencia", dijo ayer el procurador de la Corte Suprema Jorge Barraguirre sobre el juicio a la banda de Los Monos. Agregó que "las escuchas prueban la estructura, los roles y las jerarquías de cada uno en la asociación ilícita y se pudo reconocer de manera técnica quienes eran los que hablaban en cada escucha, también se probó la asociación ilícita de los testaferros".

Para Barraguirre, "las defensas quieren probar la teoría de su propio caso. La diferencia es que mientras la fiscalía plantea hechos al tribunal con mucha contundencia, la defensa responde con hipótesis contra uno solo de los jueces que actuaron en la causa". En lo que hace a la participación del juez Juan Carlos Vienna y su posible parcialidad en la causa, Barraguirre sostuvo que "la defensa quiere volver a discutir lo mismo, la parcialidad del juez Vienna, pero la Corte Suprema ya fallo sobre eso, es un caso cerrado. No solo Vienna además instruyó la causa sino otros jueces como Bilotta, Pérez Urrechu, Cosgaya y Rodenas".

En mayo y diciembre de 2013 se cuestionó la relación del juez Juan Carlos Vienna con un hombre ligado a la raíz de la causa, Luis Paz. Aparecieron fotos y datos que indicaban que el juez había hecho dos viajes, en mayo y diciembre de 2013, junto Paz. El juez negó conocerlo y Barraguirre investigó los hechos. "Me basé en indicios y pude observar la probabilidad de la relación y de los viajes. Pero la Corte aseguró que no se pudo probar de manera fehaciente (que viajaron juntos) y dictaminó que lo relevado no era prueba definitiva. Luego por una causa de unas cámaras ocultas que hizo el policía Sergio Blanche sí me lo dieron por probado y si bien sugerí una suspensión de 15 días al juez finalmente le aplicaron una multa en Jus", aseguró el procurador. El Jus es una unidad de pago judicial.