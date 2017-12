La compra de un auto levantó otra vez de su asiento a Lorena Verdún

La compra de un auto que realizó Lorena Verdún a nombre de su hermana estuvo ayer en el foco del juicio. Dos empleados de una concesionaria de San Martín al 2700 declararon sobre esa operación realizada en mayo de 2013, un día después del crimen de Claudio "Pájaro" Cantero.

La compra de ese auto es central en la imputación sobre Verdún, a quien la fiscalía acusa de haber sido testaferro de la banda. Ayer declaró sobre esa cuestión y explicó que compró un Chevrolet Vectra con fondos propios pero lo puso a nombre de su hermana porque ella estaba inhibida en la Afip. Y que el otro auto lo dio en parte de pago.

Uno de los testigos es Antonio M., jefe del área usados de la concesionaria, quien había declarado que "los Cantero fueron todos" a comprar vehículos allí. Cuatro años atrás dijo que así se enteró de que estaban "construyendo una casa con sistema de frío" para conservar el dinero: "Dijeron que era de una manzana y se llamaba La Ponderosa". Ayer admitió que conocía a "Guille" y "Monchi" y recordó la venta de un Peugeot RCZ a Mariano Ruiz, condenado como agente financiero de la banda.

"A Lorena Verdún la conocimos el día que se presentó. Le compró a un compañero un Vectra 5 puertas. Vino a retirarlo diciendo que había fallecido el marido. Se lo vendimos. Había depositado la plata en el banco", dijo ante preguntas del fiscal. Durante la instrucción había dicho que, al retirar el vehículo, Verdún aseguró que lo necesitaba "para llevar gente al velorio del Pájaro" Cantero. Pero esta vez aclaró que ese comentario lo escuchó de boca de compañeros.

Luego, por tercera vez desde que arrancó el juicio, Verdún pidió hablar para explicar cómo fue esa transacción. Dijo que fue a la agencia con el padrino de su hija a comprar un auto, entregó su Peugeot 206 en parte de pago y se llevó el Vectra. Pero al iniciar la transferencia del 206 surgió que ella tenía la firma inhibida. De modo que devolvió el Vectra, recuperó el Peugeot y entregó en pago unos cheques prestados. Luego, según declaró, vendió por su cuenta el 206 para devolver la plata de los cheques. "El auto salió transferido a nombre de mi hermana porque yo tenía los datos bloqueados", dijo. Y aseguró que quien lo retiró fue su hermana y no ella, que estaba en el velorio del "Pájaro".

Como negó tajantemente haber estado allí y por lo tanto haber comentado que lo necesitaba "para trasladar gente al velorio", su abogada, Romina Bedetti, pidió un careo con el testigo. "Yo nunca fui a retirarlo. Estaba en el velorio del padre de mis hijos", increpó Verdún a M. "Yo no estaba. Es lo que me dijeron en la agencia", se defendió el hombre. "Usted vino a ensuciar, a decir cosas que no son ciertas", insistió Verdún.

Luego declaró el empleado que concretó la venta. "Yo a la que le vendí el auto es a la señora Lorena Verdún", se mantuvo ante preguntas de la defensa.