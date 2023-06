La bandera de Los Monos en la despedida de Maxi: Perotti confía en que la Fiscalía lo resuelva

Sistema de control y vigilancia02.jpg

"Sé que la atención se la lleva una bandera y sería muy bueno que todos podamos ser transmisores de otras cosas. Si no estamos hablando del mensaje que quiso manda alguien y la amplificación de ese hecho", amplió el gobernador ante los periodistas en la sede del 911, en Crespo y Sabatini.

"Lo que quiero transmitir -amplió- es que lo que estamos poniendo en marcha hoy no es casual, no es un hecho de coyuntura. Damos un salto de calidad con la tecnología más importante del país. Y les estamos entregando a los santafesinos una señal diferente de que no hay vuelta atrás. Es cierto que hay situaciones de inseguridad a superar. Pero también hay pasos firmes detrás de cortar los vínculos con el delito. Esto es importante porque sino la población recibe noticias malas y parece que no se hace nada bueno y nosotros invertimos , formamos gente y la estamos capacitando".

Cuando le preguntaron cómo explicaba el intento de ingresar un celular a la cárcel de Piñero escondido en una papa, Perotti señaló: "Lo bueno es que se detectó y que los controles son efectivos. Y que las restricciones de ingreso son cada vez más efectivos. El ingenio con el que cada uno intenta ingresar algo (a un penal) no va a acabar, siempre se va a buscar la forma de hacerlo. Todos los esfuerzos que podamos a seguir haciendo los vamos a hacer, porque esta lucha no tiene vuelta atrás. Ojalá podamos tener todos los días más informaciones como estas".

CENTRO DE ATENCIÓN, DESPACHO Y VIDEOVIGILANCIA.mp4

Acerca de por qué la nueva tecnología que se presentó este martes no se pudo implementar con anterioridad, el gobernador explicó que "la decisión de la inversión tecnológica se tomó al darnos cuenta de que Santa Fe podía dar un salto tecnológico que no tenía y otras jurisdicciones sí".

"Es una inversión alta -detalló-, no es algo que uno compra hoy y lo pone en marcha al momento, es un dispositivo a escala provincial. Y hasta el último día de gestión vamos a sumar. Porque el gobernador que venga contará con la tecnología que me hubiera gustado tener desde el primer día. Y me refiero a esta tecnología, a más patrulleros, no tener comisarías cerradas, no tener más agentes que se iban de los que ingresaban. Cuando se toman decisiones de fondo que llevan tiempo, hay que sostenerlas".