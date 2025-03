Juzgan a un preso por mandar a matar a un exconvicto que no cumplió un encargo de sicariato

A José Francisco Bret le habían ofrecido “una pico (pistola) que martilla y brilla, no falla”. Un preso con el que había compartido celda en la cárcel de Piñero lo había contactado con personas que le entregarían el arma y una moto, con el encargo de matar a alguien. El trabajo no se concretó: el exdetenido perdió la moto en un accidente —luego admitió que no la sabía manejar— y sus contratistas no se lo perdonaron. Tres días después lo citaron a un encuentro sobre la vía de barrio Ludueña y lo acribillaron con doce tiros.