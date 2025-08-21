La Capital | La Ciudad | fentanilo

Fentanilo contaminado: "Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario"

El secretario de Gobierno del municipio, Sebastián Chale, destacó que gracias al rol de querellante en la causa se sumó información "de contexto" sobre Laboratorios Ramallo.

21 de agosto 2025 · 12:12hs
La causa por fentanilo contaminado es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack. Hasta el momento hubo 97 muertos.

Foto: La Capital / Archivo.

La causa por fentanilo contaminado es investigada por el juez federal de La Plata Ernesto Kreplack. Hasta el momento hubo 97 muertos.

Efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo SA, Víctor Boccaccio, en el marco de la investigación por el fentanilo contaminado que provocó hasta el momento 96 muertos en distintos hospitales del país, ocho de los cuales fueron en Rosario.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, señaló que el testimonio del intendente Pablo Javkin aparece en el expediente judicial donde aporta “datos sobre la presencia” del grupo empresarial en la ciudad, al construirse el municipio como uno de los querellantes en la causa que lleva adelante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. "El comportamiento de la empresa en Rosario debe tenerse en cuenta en el expediente judicial", remarcó

El funcionario recordó que en Rosario hasta el momento se reportaron ocho personas fallecidas, que estuvieron internadas en la sala de terapia intensiva del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). “Fue el único lugar donde se utilizó ese lote de fentanilo contaminado. Se compró a mediados de febrero y se utilizó entre febrero y marzo. La alerta de Anmat llegó a principios de mayo y desde ese momento se retiró el lote e incluso el remanente de dosis”.

Fentanilo contaminado: cómo actuó el municipio ante la alarma

En declaraciones a LT8, el funcionario municipal sostuvo que “se pudo aislar ese lote rápidamente porque se circunscribía solo a la terapia intensiva del Heca y no a los otros servicios de mediana o alta complejidad, ni a ningún otro hospital. Esas familias fueron debidamente informadas por la Dirección del Hospital y pudieron acceder a las historias clínicas. Algunas de esas familias de víctimas nos pidieron reforzar la idea de que es un derecho que cada familia acceda a la historia clínica. Esto hay que extenderlo a los efectores privados”.

>> Leer más: Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Es muy difícil que se sumen casos en Rosario. Primero porque fuera de la terapia intensiva del Heca, no se aplicó este lote de fentanilo y porque en la ventana de tiempo en la que se utilizó, han pasado suficientes días. Además, identificar casos de personas que hayan fallecido y que contengan las dos bacterias que se aislaron en el análisis de ese brote ,resulta muy difícil. Tuvimos seis inicialmente y se agregaron dos. En el sistema privado no tenemos información de primera mano”, agregó.

Embed - FENTANILO CONTAMINADO: EVOLUCIÓN DE LA CAUSA - SEBASTIAN CHALE

Y con respecto a los avances judiciales impulsados por Kreplak, subrayó: “En el movimiento que tuvo la causa ayer, incluso con el dictado de prisión preventiva de diez personas, aparece el testimonio del intendente en el momento en que el municipio se constituyó como querellante en la causa. Y aportamos ese testimonio como un elemento que merece ser incluido en la indagación hacia atrás, por el comportamiento del grupo empresarial en Rosario en 2016 con relación al laboratorio Apolo”.

>> Leer más: Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

Chale recordó que ese emprendimiento “terminó explotando y volando por los aires una madrugada en barrio Tablada y además los mismos dueños tenían una droguería. Cuando esa causa judicial que investigó a los responsables de esa explosión terminó con una probation (suspensión de juicio a prueba), fue algo que nos pareció muy gracioso. No hubo una desgracia con víctimas humanas, pero fue un incidente que tuvo un impacto profundo en el barrio”.

“La presencia de estos empresarios en Rosario no tiene que ver con el foco inicial de la causa por la contaminación, pero si con todo el contexto especialmente con el vínculo que tenían con dos personas conocidas en el ambiente narco como (Esteban) Alvarado y (Mario Roberto) Segovia”, subrayó.

Noticias relacionadas
Diego y Damián García Furfaro, hermanos del principal imputado en la causa.

Causa fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos

Ariel García Furfaro, el principal imputado en la causa del fentanilo contaminado.

Fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

Fentanilo contaminado. Laboratorios Ramallo está en la mira de la Justicia.

Fentanilo contaminado: detienen en Rosario al director técnico de Laboratorios Ramallo

fentanilo contaminado: se entrego ariel garcia furfaro y detuvieron a sus hermanos

Fentanilo contaminado: se entregó Ariel García Furfaro y detuvieron a sus hermanos

Ver comentarios

Las más leídas

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Lo último

Fentanilo contaminado: el Ministerio de Salud de la Nación no será querellante y será investigado

Fentanilo contaminado: el Ministerio de Salud de la Nación no será querellante y será investigado

Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

Emilia Mernes recordó la incómoda entrevista en la que le preguntaron por Javier Milei

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Los estudios realizados a los cadáveres de ambas mujeres, hallados en el departamento en el que vivían, orientan la investigación y abonan la principal hipótesis

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias
Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una billetera virtual

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Ovación
Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos
Ovación

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Independiente y U de Chile: los rumores sobre muertos y el estado de salud de los heridos

Una ayudita para Franco Colapinto: el refuerzo de Alpine que llega directo desde McLaren

Una ayudita para Franco Colapinto: el "refuerzo" de Alpine que llega directo desde McLaren

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Central visitará a Sarmiento y por séptimo partido consecutivo jugará un sábado

Policiales
Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: ofrecen una recompensa de 8 millones de pesos

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

La Ciudad
Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias
La Ciudad

Muerte de las hermanas del Fonavi de zona sur: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

Fentanilo contaminado: Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario

Fentanilo contaminado: "Debe tenerse en cuenta el comportamiento de la empresa en Rosario"

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur
Policiales

Encuentran a dos hermanas muertas en una vivienda de un Fonavi de zona sur

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual
Economía

Tasas de plazo fijo: los bancos aplicaron otra suba y ya pagan hasta 55 % anual

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: Eres eterno
Ovación

La carta de un club candidato en la Libertadores a un ídolo de Central: "Eres eterno"

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, la más masiva del interior
La Ciudad

Se presentó la Feria Internacional del Libro de Rosario 2025, "la más masiva del interior"

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos
Información General

Un ganador del Tradicional del Quini 6 se lleva 1.514 millones de pesos

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino
Policiales

Investigan en Rosario a un hombre que integraría un grupo mafioso chino

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer
Economía

El dólar oficial subió y el blue en Rosario sigue en el freezer

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes
LA REGION

Tragedia en San Lorenzo: la hipótesis del fiscal que investiga las cinco muertes

Iñaki Gutiérrez: Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización
Política

Iñaki Gutiérrez: "Hay rubros que no sobrevivirán la estabilización"

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía
Economía

La actividad volvió a caer en junio y se confirma el freno de la economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea
Economía

El 8 % de los argentinos hizo en 2025 su primera compra internacional en línea

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder
Información General

Ansés anunció nuevos préstamos para jubilados: cómo acceder

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario
Política

Homenajearon al militar Larrabure, asesinado por el ERP en Rosario

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol
Ovación

Cayó el creador de Al Ángulo TV, un sitio web pirata que retransmitía fútbol

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua
Policiales

Lo acusan de matar a un hombre para robarle un televisor: piden perpetua

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario
POLICIALES

Allanamiento vinculado a narcotráfico en pleno microcentro de Rosario

Autonomía: el apuro de Unidos, el acting de Monteverde y el tiro final

Por Facundo Borrego
Política

Autonomía: el apuro de Unidos, el "acting" de Monteverde y el tiro final

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente
Economía

Bolsa de Comercio de Rosario: los nombres de los candidatos a presidente

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail
tecnología

Google confirmó que vulneraron 2.500 millones de cuentas de Gmail

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado
Información General

Quieren saber si una paciente santafesina recibió fentanilo contaminado