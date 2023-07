Inhibidores en la cárcel de Piñero: vecinos denuncian que quedaron incomunicados

Quienes viven o trabajan cerca del penal aseguran que no tienen señal de teléfono ni wifi. Un especialista explica cómo funciona el sistema y señala que el cálculo de zona afectada es aproximado

Visitó a un preso con un DNI que no era suyo, la detuvieron y le imputaron ser parte de una banda

Según detalló el vecino, la señal en la zona siempre fue "de regular a mala". Sin embargo, desde la instalación de los aparatos es imposible enviar y recibir coreos electrónicos, comunicarse por Whatsapp y cualquier intento de navegación por la web. "Con cable de red anda todo sin inconvenientes, el problema está con el wifi", precisó.

Cada día que se encuentran incomunicados implica una pérdida para los empresarios. Además, las viviendas particulares de la zona también se ven afectadas. La imposibilidad de comunicarse a través de un teléfono celular, en una época donde la mayoría de los intercambios sucede a través de esos dispositivos, enciende las alarmas en la comuna.

En ese sentido, Agustín consideró que "es entendible la medida que tomaron y los inhibidores eran necesarios pero están causando un perjuicio en toda la zona". Añadió: "Estamos viendo qué solución nos puedan dar porque es inviable seguir así".

>> Leer más: Encontraron 30 celulares en el hueco de una celda en la cárcel de Piñero

piñero.jpg

En diálogo con la prensa Osvaldo Fei, tesorero de la comuna, indicó que "el presidente comunal lo va a plantear a quien corresponda, cuando lleguen más inquietudes porque por línea directa no se engancha". "Siempre tuvimos comunicación normal de nuestras líneas, nos dicen que nos llaman entre cuatro o cinco veces y no nos entran las llamadas", sostuvo. Aunque aclaró que "aún no saben si estos nuevos inhibidores perjudican nuestras comunicaciones normales”.

¿Cómo funciona el sistema de inhibición?

Un experto de la facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario aseguró a La Capital que "las interferencias que están viviendo en Piñero son perfectamente factibles". El especialista explicó cómo funciona el sistema de inhibición y por qué es tan difícil determinar de manera exacta cuál será su zona de influencia.

"El inhibidor que colocan no es ni más ni menos que una antena especial que genera una interferencia. De la misma manera que vos sufrirías una interferencia cuando escuchas una estación de FM y hay otra superpuesta con esa que se escucha mal", ejemplificó. En esa línea, precisó: "Lo que está haciendo es transmitir ondas electromagnéticas, que tienen un alcance difuso. Entonces salen de la antena y son libres. Se propagan y se van debilitando, por lo tanto uno para circunscribirlas a un perímetro tiene que hacer un cálculo, que siempre es aproximado".

De esta manera, el docente de la UNR expuso que la zona de influencia es aproximada y depende un cálculo matemático que está sujeto los cambios del entorno, por ejemplo el clima, la vegetación, la circulación de gente, entre otros. "El entorno va modificando el cálculo segundo a segundo, por lo tanto es aproximado. De ahí viene que la influencia del inhibidor puede extenderse más allá de la frontera de la del lugar que se definió", sumó.

SI bien se puede ajustar y perfeccionar y pueda sobrar o faltar señal, es imposible llegar hasta un punto exacto. "Si uno lo hiciera muy débil para que no salga del presidio, pasaría también que habría lugares dentro del presidio donde no cumpliría correctamente su función", concluyó.

Los detalles

El gobierno provincial informó que en primer lugar Invap realizó un relevamiento de campo donde dimensionó el sistema, haciendo simulaciones de coberturas de señal, para analizar que potencia debían tener los equipos de inhibición. Luego de un análisis de mercado de distintos tipos de tecnologías se seleccionó a la empresa proveedora, proveniente de Israel, para trabajar sobre el diseño del equipamiento. Asimismo, Invap participó de testeos de fábrica en el lugar de origen y, finalizado el proceso de importación, comenzó con la instalación, configuración y puesta en marcha a cargo de ambas prestadoras.

Brilloni.jpeg

Finalmente se llevó adelante el proceso de instalación en lugares estratégicos para inhibir los sectores de interés, teniendo en cuenta la autonomía en el abastecimiento de energía eléctrica y el monitoreo interno y remoto. La inversión fue de aproximadamente un millón de dólares.

Brilloni remarcó que “el objetivo de los inhibidores” es que alguien que intente delinquir con el exterior tenga ningún tipo de comunicación”.

El ministro también recordó que a esta nueva tecnología se suman los scanners corporales y arcos detectores de metales, y que la misma respeta los derechos de los detenidos: "Las comunicaciones, conforme reza la Constitución Nacional, están garantizadas, habida dado cuenta que hay un régimen de visitas, que la correspondencia se puede llevar adelante si es que así lo desean y, además, en los pabellones tenemos las líneas telefónicas fijas, o comúnmente conocido como teléfono público, desde los cuales se van a poder comunicar", detalló.