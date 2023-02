Incendian el frente de un local a metros de la Jefatura y dejan un mensaje mafioso

"Me llaman de la vigilancia de seguridad privada y me cuentan lo que pasó; ya vengo con problemas desde el 22 de diciembre: me robaron tres veces los cables de bajada y sin electricidad no puedo trabajar", contó en El Tres TV, José, dueño del local atacado.

Sin embargo, el desconocido dejó una nota en un cartón, con la leyenda "Erik Masini dejó de denunciar a los pibes con la AIC". Ese mensaje le resultó desconocido al titular del comercio y aclaró que el mensaje tiene otro destinatario y que no conoce a la persona que se mencionó en el cartel.

"El mensaje no es para mi. No sé quien es Erik. Acá son fierros y mecánica, nada raro", aclaró el comerciante.