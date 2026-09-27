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Primera C: Leones FC va por más ante Luján, líder de la Zona B

Leones FC, clasificado para disputar el Reducido, recibe a Luján, este lunes a partir de las 15, en el complejo Jorge Bernardo Griffa de Newell's

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

27 de septiembre 2026 · 21:08hs
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Denis Rodríguez

Denis Rodríguez, pieza clave en Leones FC.

En un encuentro trascendente, Leones FC, clasificado para disputar el Reducido, recibe a Luján, hasta ahora el mejor equipo de la Primera C. El choque será este lunes a partir de las 15, en el complejo Jorge Bernardo Griffa de Newells, en el marco de la fecha 30.

El presente del equipo de la familia Messi es para destacar, en su primer año en el fútbol de AFA se transformó en uno de los animadores de la cuarta categoría y a tres fechas de culminar la etapa clasificatoria, logró abrochar el pasaje para jugar en Reducido final, por el segundo ascenso a Primera B.

La entidad de Alvear en este proceso deportivo contó con dos entrenadores, en el arranque de la temporada estuvo Franco Ferlazzo pero por malos resultados tuvo que dar un paso al costado, rápidamente llegó Alejandro Ojeda, técnico de inferiores, y así pudo enderezar el barco, para lograr clasificar entre los 7 de zona B, para disputar el Reducido final.

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Una baja en Leones FC

El equipo de Ojeda no podrá contar con Cristian Bonesso por llegar a la quinta amarilla, el delantero es pieza fundamental en la gran campaña en el 2026.

Por su parte el equipo sería el mismo que venía jugando sin la presencia de Bonesso.

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