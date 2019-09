"Hay una interpretación punitivista y demagógica"

La idea de declarar imprescriptibles los trámites de enriquecimiento ilícito contra jefes policiales, considerada en el Ministerio Público de la Acusación (MPA), fue criticada por el abogado que asistió a dos comisarios retirados cuyas causas se cerraron. "Es una interpretación punitivista y demagógica, típica del cuño de (los Tribunales Federales de) Comodoro Py", dijo Gustavo Feldman.

Hace tres semanas se conoció que las causas seguidas por enriquecimiento ilícito a los comisarios Osvaldo Daniel Toledo y Rodolfo Romero habían prescripto por el paso del tiempo, en el primer caso por sobreseimiento y en el segundo por paso al archivo. Frente a estos trámites que habían tenido un largo derrotero sin resolución, el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, consideró aplicable el artículo 36 de la Constitución Nacional, que indica que atentan contra el sistema democrático quienes incurran en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, lo que impide su caducidad.

Feldman dijo que los fallos dispuestos por la prescripción de las causas contra Toledo y Romero son cosa juzgada material e inmodificables. "No solo los consintió el estamento que conduce el doctor Baclini si no que el fiscal del caso dictaminó favorablemente a la prescripción", alegó. "En cuanto a la postura de acá en más no es cierto que la Constitucion prevea la imprescriptibilidad de estos delitos, es una interpretación punitivista y demagógica, tipica del cuño de Comodoro Py", afirmó.