Nuestra Señora de la Paz se levanta en el oeste de la vecina localidad, “donde están ubicados los barrio más picantes de la ciudad” como explicó un vecino, en el rectángulo delimitado por calle Orsetti; La Paz; Felipe Varela (en el paredón del cementerio); Panamá/Almirante Brown. En los últimos siete meses los enfrentamientos callejeros colocaron a esta barriada en el mapa de violencia de Granadero Baigorria. En ese marco de seis cuadras por seis, sucedieron feroces asesinatos que sirven como postal de época.

El jueves 18 de junio, en Asunción al 1300, un conflicto de intereses en el marco de la narcocriminalidad terminó con el asesinato Marcos Luján, un hombre de 36 años, a manos del apodado “Bigote”, que regenteaba un búnker de venta de drogas. La medianoche del viernes 11 de septiembre, en medio de la conmoción por el bestial asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, Ezequiel Omar “Peca” Arrúa, de 32 años, y Osvaldo “Chupete” Ibarra, de 48, fueron llevados por sicarios hasta el paredón del cementerio municipal y ejecutados a sangre fría con balazos en la cabeza. La madrugada del domingo 10 de junio último Natalia Maldonado quedó en medio de un enfrentamiento armado en Montevideo al 1300 entre personas que se conducían en un Chevrolet Onix y vecinos de una vivienda en la que estaba la chica trans. Maldonado recibió varios impactos que le provocaron la muerte. recogieron de la escena 24 vainas calibre 9 milímetros. Cuatro homicidios en siete meses, o menos, en un radio cuadras.

Silencio familiar

“Esta familia está destruida. No queremos hablar porque entendemos que no es el momento y pedimos respeto”, dijo, no sin ofuscación, al cronista de La Capital una familiar de Cristian Rodríguez en la puerta de su casa, a metros de la ex Técnica 12. Sin la posibilidad de hablar con familiares del hombre asesinado no hubo chance de contraposición a las versiones de vecinos y voces oficiales. “Este pibe era medio «bandoneón». Estaba metido en la falopa, pero no te podría decir si vendiendo o consumiendo. Pero estaba”, explicó otro residente. “Hace tiempo atrás lo agarraron robando en una cochera a un par de cuadras con pibes de una bandita de choros que pegan en el barrio. Siempre andaba en una Hondita Wave”, indicó otro vecino de la zona.

¿Qué hacía Rodríguez a las 4 de la mañana a 9 kilómetros de su casa en un territorio bajo fuego?¿En qué vehículo llegó? Fuentes de la pesquisa no consignaron en sus informes la presencia de una moto, u otro vehículo, o el faltante de elemento similar. ¿Rodríguez llegó a ese lugar por motu propio, fue convocado o quizás emboscado antes de ser ejecutado? Preguntas en carpeta de la fiscal Gisella Paolicelli, quien conduce la investigación del homicidio. Según se pudo establecer la policía llegó a la escena del crimen a partir de un llamado al 911.

Bogota y Santiago son parte, a esa altura de Nuestra Señora de la Paz, de una triangulación de calles muy típica de la barriada. El cuerpo de Rodríguez quedó tirado en paralelo a un volquete de basura y un viejo sillón individual en medio de un gran charco de sangre. Tenía impactos en cráneo, abdomen y una de mano derecha. En la escena se recolectaron cuatro vainas servidas. Fuentes de la investigación indicaron que un par de vecinos consignaron que haber escuchado escuchado una discusión, luego detonaciones y por último el sonido de un vehículo. La fiscal Paolicelli comisionó a efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para que trabajaran en territorio recabando testimonios y grabaciones de cámaras de videovigilancia.

Autoconvocados

En paralelo a la de violencia que hizo trepar en Granadero Baigorria al récord la cifra de asesinatos durante 2020, con 14 homicidios, los residentes que componen la Asamblea de Vecinos Autoconvocados continuaron sus reuniones en los barrios. El martes pasado la reunión de los asambleístas se realizó en la plaza ubicada en Liniers y Las Heras, en barrio San Miguel. A la compulsa asistieron 84 vecinos que vivieron momentos de tensión cuando al transcurrir el debate se vieron hostigados por un grupo de hombres en moto que, presumiblemente, serían soldaditos de los dos bocas de expendio de drogas que existen en las inmediaciones. Los asambleístas llamaron a la policía para que les brindaran seguridad. En lo que va del 2021 Baigorria acumula tres asesinatos sobre un total de 13 en todo el departamento Rosario. Rodríguez se sumó a los Homicidios de Natalia Maldonado y Alexandro Buljubasich, de 25 años, asesinado el 1º de enero pasado en una fiesta callejera en barrio San Fernando.

Este jueves en la Central Operativa Analítica Criminal "OJO" un grupo de autoconvocados, entre los que se encontraba un hermano de Facundo Contreras (estudiante de nutrición asesinado el sábado 26 de diciembre pasado en la bajada de calle Formosa) se reunió con Joaquín Chiavazza, subsecretario del Ministerio de Seguridad de la provincia, y Adrián Maglia, jefe de gabinete de la Municipalidad de Baigorria. “Entendemos que debieron bajar ya que la presencia de los autoconvocados los intimó a bajar. Los vecinos autoconvocados conectamos con el sentimiento de las barriadas populares, sus demandas y el sentimiento de repudio ante el reparto de los territorios en manos del narco”, explicaron los vecinos en un comunicado.

“Queremos recalcar que a pesar de todas las reuniones que llevamos a cabo no vemos soluciones a la brevedad. Remarcamos la falta de soluciones concretas por parte del municipio y provincia, que quedan en evidencia ante las continuas balaceras. Que tanto policías, ministerio de Justicia y Seguridad, Municipalidad solo ponen el foco en los fiscales que no dan curso a las denuncias. Seguimos trabajando en el pedido de una política preventiva y que no vamos a parar en la organización barrial. Con las banderas en mano de Justicia por Facundo Contreras, Alexandro Buljubasich y Natalia Maldonado”, indicaron. La próxima reunión de los autoconvocados está prevista para el martes 9 de febrero a las 19 en Las Araucarias y Los Arrayanes, barrio Maristas.