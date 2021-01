Granadero Baigorria: "Queremos que dejen de matar vecinos"

El último miércoles Omar Mario Roberto A, de 61 años, fue atacado en su kiosco de Eva Perón al 1100, en los confines de los barrios Martín Fierro y San Miguel en Granadero Baigorria. Alrededor de las 19 dos hombres llegaron en una Yamaha YBR de color oscuro hasta el frente del local. Esperaron que una clienta comprara y le pidieron a Omar una gaseosa. Cuando el kiosquero se dio vuelta, el acompañante de la moto metió la mano a través de la ventana por la cual atendía y comenzó a gatillarle. El comerciante recibió múltiples disparos y fue trasladado por sus familiares al hospital Eva Perón, donde quedó internado en grave estado.

Sin dudas que el homicidio del ex barrabrava de Newell’s Marcelo “Coto” Medrano, acribillado en una estación de servicios de Eva Perón y avenida San Martín (ruta nacional 11) en septiembre pasado, expuso tramas institucionales de protección a grupos narcos. Y en una época en que el desembarco de temibles bandas como la de Los Gorditos reconfiguró el escenario del Cordón Industrial. En Santa Rita los vecinos se organizaron por cuadras o manzanas en pequeños grupos de WhatsApp, designaron delegados y comenzaron a tocar silbatos para salir a la calle ante situaciones de alerta, “para que nadie se quedara solo”. Los encuentros se interrumpieron con la pandemia pero se reanudaron meses atrás, ya con más de cien vecinos, ante la percepción de que los arrebatos y delitos contra la propiedad iban en aumento.

Con ese contexto como telón de fondo vecinos de Santa Rita fueron recibiendo el apoyo de otros barrios de la ciudad. Así cada asamblea fue sumando vecinos de media docena de barrios entre los que además de Santa Rita están El Espinillo, Centro, San Miguel, San Fernando y Paraíso. De la última asamblea participaron alrededor de 160 personas. En el último mes se reunieron con el jefe del Comando Radioeléctrico de la zona, comisario Luis Aquino; el inspector de zona policial, Ramón Fernández; el coordinar de gabinete de Baigorria, Luciano Maglia; y el secretario de seguridad del municipio, Alejandro Franganillo, quien fuera director de Drogas Peligrosas de la provincia. Franganillo es vecino de Baigorria y en noviembre de 2013 sufrió un ataque a balazos contra su casa de barrio Martín Fierro. Se llevaron como promesa la constitución de una mesa de diálogo con las autoridades municipales pero no lograron interesar a los concejales de la vecina localidad. “Nosotros no queremos hacer política con esto, como es el fantasma que se agita desde los que nos ven como una amenaza. Lo que queremos es que se tomen medidas para que la violencia cese. Que no sigan matando a los pibes. Si seguimos por este camino que sociedad le vamos a dejar a nuestros jóvenes”, explicó Angel.

El lunes pasado se reunieron en la plaza 9 de Julio, frente a la sede municipal de Granadero Baigorria, y reclamaron nuevamente acciones concretas por parte de las autoridades –municipales, provinciales y policiales–, que es ni más ni menos que “un plan integral en seguridad para prevenir y contener el delito que se está cobrando la vida principalmente de los jóvenes”. Y como en toda asamblea los vecinos denunciaron públicamente distintos elementos de la inseguridad de cada barriada. Y como en varias de las asambleas el acto final estuvo dado por una vuelta completa a la plaza encabezada por la mamá, una enfermera histórica de la Eva Perón, y los hermanos de Facundo Contreras. “No queremos más muertos. Es tan simple que estampa. No queremos más muertos en Baigorria”, indicó Angel. Los autoconvocados volverán a reunirse el próximo martes a las 19.30 en la plaza de barrio San Miguel. Y a la distancia ya aparece como posible lugar para la próximo destino para la asamblea el barrio Maristas.