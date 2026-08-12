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Condenaron a una maestra que cobraba hasta $150 mil a sus alumnos para aprobar

Ocurrió en la localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini. La profesora interina quedó inhabilitada por tres años y deberá pagar una multa y una compensación a las víctimas

12 de agosto 2026 · 18:45hs
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La docente trabajaba en la escuela Nº 563 de Colonia Carlos Pellegrini.

La docente trabajaba en la escuela Nº 563 de Colonia Carlos Pellegrini.

La Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión en suspenso y una multa económica a una docente de la localidad de Colonia Carlos Pellegrini que exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobarlas en las materias sin que asistieran a clases.

La docente era profesora interina en la escuela Nº 563 Domingo Faustino Sarmiento. Fue encontrada culpable por los delitos de abuso de autoridad y concusión.

La resolución incluyó tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de $360.000 y la obligación de abonar una reparación económica a las dos estudiantes afectadas por los hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025, según estableció la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag.

>>Leer más: Paro docente: la provincia aseguró que "las clases se dictaron con normalidad"

El primero de los casos juzgados ocurrió entre junio y julio de 2025. La docente le pidió $100.000 a una alumna como requisito para aprobar una materia sin que asistiera a clases. Tras recibir solamente $30.000, le exigió por WhatsApp el resto del monto y le advirtió que si no lo hacía reprobaría.

En el segundo caso, la docente solicitó $150.000 a otra estudiante bajo la misma amenaza de desaprobarla. En ese caso el pago se concretó completo a través de una transferencia por Mercado Pago.

Entre las evidencias que permitieron la condena figuraban audios, capturas de conversaciones, comprobantes de las transferencias, testimonios e informes sociales y las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.

Reparación económica

Además de la condena y la multa, la docente deberá abonar $240.000 a cada alumna en concepto de reparación económica por daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

La jueza consideró que la suma resultaba “prudencial y adecuada”, ya que "constituye una respuesta concreta y razonable frente al daño ocasionado”, sostuvo Benasayag, según consignó el portal Corrientes al Día.

La Justicia le impuso además una restricción de acercamiento a 100 metros y la prohibición de hostigar a las denunciantes.

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