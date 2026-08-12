Condenaron a una maestra que cobraba hasta $150 mil a sus alumnos para aprobar

Ocurrió en la localidad correntina de Colonia Carlos Pellegrini. La profesora interina quedó inhabilitada por tres años y deberá pagar una multa y una compensación a las víctimas

La Justicia de Corrientes condenó a tres años de prisión en suspenso y una multa económica a una docente de la localidad de Colonia Carlos Pellegrini que exigía dinero a sus alumnas a cambio de aprobarlas en las materias sin que asistieran a clases.

La docente era profesora interina en la escuela Nº 563 Domingo Faustino Sarmiento. Fue encontrada culpable por los delitos de abuso de autoridad y concusión.

La resolución incluyó tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de $360.000 y la obligación de abonar una reparación económica a las dos estudiantes afectadas por los hechos ocurridos durante el ciclo lectivo 2025, según estableció la jueza de Garantías de Mercedes, Simy Beatriz Benasayag.

El primero de los casos juzgados ocurrió entre junio y julio de 2025. La docente le pidió $100.000 a una alumna como requisito para aprobar una materia sin que asistiera a clases. Tras recibir solamente $30.000, le exigió por WhatsApp el resto del monto y le advirtió que si no lo hacía reprobaría.

En el segundo caso, la docente solicitó $150.000 a otra estudiante bajo la misma amenaza de desaprobarla. En ese caso el pago se concretó completo a través de una transferencia por Mercado Pago.

Entre las evidencias que permitieron la condena figuraban audios, capturas de conversaciones, comprobantes de las transferencias, testimonios e informes sociales y las actuaciones administrativas del Ministerio de Educación.

Reparación económica

Además de la condena y la multa, la docente deberá abonar $240.000 a cada alumna en concepto de reparación económica por daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

La jueza consideró que la suma resultaba “prudencial y adecuada”, ya que "constituye una respuesta concreta y razonable frente al daño ocasionado”, sostuvo Benasayag, según consignó el portal Corrientes al Día.

La Justicia le impuso además una restricción de acercamiento a 100 metros y la prohibición de hostigar a las denunciantes.