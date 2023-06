Quién era la víctima del feroz ataque a tiros de dos sicarios esta mañana en Funes

El hombre asesinado a tiros por sicarios este miércoles a la mañana en Funes vivía en Rosario y tenía 23 años. Se llamaba Alejo Benjamín Rodríguez y no era el propietario de la camioneta Hilux en la que se movilizaba cuando lo atacaron a tiros. Según se sabe hasta ahora, los hombres que lo atacaron hicieron al menos 30 disparos con una pistola calibre 9 milímetros.

La víctima murió en el acto y la investigación se enfocó enseguida en las cámaras de videovigilancia de las ciudades de Funes y Roldán. Así se supo cómo fue el ataque, que también fue presenciado a distancia por efectivos de la Guardia Urbana. Las imágenes permitieron saber además que los sicarios eran dos hombres. De todos modos será difícil identificarlos, ya que ambos llevaban puesto casco.

El fiscal que se puso al frente de la investigación, Adrián Spelta, habló con la prensa poco después del mediodía. Dio detalles sobre cómo fue el ataque y aclaró que el conductor de la camioneta y víctima de las balas no era el propietario del vehículo, sino alguien a quien el dueño se lo había prestado. Y dijo que no daría a conocer su identidad hasta no contactar a la familia.

Rodríguez, la víctima, vivía en Fisherton oeste, en Rosario.

