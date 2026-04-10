Cómo le fue a los equipos argentinos en la primera fecha de las copas Libertadores y Sudamericana

Los doce representantes locales debutaron esta semana en las competiciones internacionales, con un saldo positivo. Todos los resultados

2 victorias, 2 empates y 2 derrotas registraron los equipos argentinos en su debut por la Copa Libertadores

Este jueves por la noche finalizó la primera fecha de la fase de grupos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana , en un agenda cargada de emoción, resultados sorpresivos y el condimento especial característico de los partidos en competiciones internacionales.

Durante el primer día de actividad, no se registraron derrotas de los equipos argentinos . En la Libertadores, Boca venció 2-1 a Universidad Católica de Chile e Independiente Rivadavia venció 1-0 a Bolívar en el marco de su estreno absoluto en el certamen. En cuanto a la Sudamericana, Racing ganó por 3-1 en su visita a Oriente Petrolero de Bolivia mientras que Barracas Central y Tigre empataron frente a Vasco Da Gama y Alianza Atlético, respectivamente.

El miércoles también contó con fuerte presencia local. Lanús perdió por la mínima en su visita a Mirassol de Brasil y Estudiantes de La Plata empató 1-1 frente a Independiente Medellín , ambos por Copa Libertadores. Con respecto al torneo continental de segundo orden, todos los partidos de clubes argentinos terminaron en empate: River ante Blooming en Bolivia, Deportivo Riestra frente a Palestino y San Lorenzo con Deportivo Recoleta en Paraguay.

En la última jornada de esta semana tuvieron su debut Platense y Central en el máximo certamen continental, ambos en condición de local. El "Calamar" no pudo frente a la supremacía de Corinthians y cayó derrotado por 2-0 . Por otro lado, el Canalla no pasó del 0 ante Independiente Del Valle y terminó igualando en el Gigante de Arroyito.

En síntesis, Argentina registró un total de 3 victorias, 7 empates y 2 derrotas entre sus representantes durante la primera fecha.

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La segunda fecha de los equipos argentinos en Libertadores y Sudamericana

La próxima jornada de la fase de grupos será la próxima semana, desde el martes 14 al jueves 16 de abril. Los equipos alternarán su condición, es decir, los que jugarán de local pasarán a ser visitantes y viceversa.

Esta es la agenda de los clubes locales en copas internacionales:

Martes 14 de abril

Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata vs Cusco FC a las 19 por el Grupo A.

Boca vs Barcelona a las 21 por el Grupo D.

Copa Sudamericana

Gremio vs Deportivo Riestra a las 19 por el Grupo F.

Miércoles 15 de abril

Copa Libertadores

Libertad vs Central a las 19 por el Grupo H.

Fluminense vs Independiente Rivadavia a las 21.30 por el Grupo C.

Copa Sudamericana

Racing vs Botafogo a las 19 por el Grupo E.

Olimpia vs Barracas Central a las 21 por el Grupo G.

River vs Carabobo a las 21.30 por el Grupo H.

Jueves 16 de abril

Copa Libertadores

Lanús vs Always Ready a las 19 por el Grupo G.

Peñarol vs Platense a las 21.30 por el Grupo E.

Copa Sudamericana

Tigre vs Macará a las 19 por el Grupo A.

San Lorenzo vs Deportivo Cuenca por el Grupo D.