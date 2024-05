Fuga de la seccional 5ª: recapturaron a otro de los evadidos en barrio del Abasto

image.jpg Seis de los siete policías detenidos prestaban servicio en la comisaría 15ª de Sarmiento y Ameghino Foto: Celina Mutti Lovera.

El primero de los evadidos en ser recapturado fue Facundo Fabián Badaracco, quien fue detectado en una casa en la ciudad de Villa Constitución, a unos 60 kilómetros al sur de Rosario. El martes pasado se entregó espontáneamente Jonatan Ledesma, quien llegó por sus propios medios al Complejo Penitenciario de Pérez. Ahora, con el arresto de Niño, las personas que aún falta ubicar son: Walter Damián Meljem, Enrique Nahuel Gómez, Néstor Summer, Agustín Nelson Javier Medina, Cristian Alberto Meza, Roberto Carlos Machuca, David Jonatan Gutiérrez y Javier Emanuel Peralta.

Coletazos de la fuga de la seccional 5ª

Al día siguiente de la fuga, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al tema. "La policía no está preparada para cuidar a los presos. Lo está para tener a una persona demorada durante seis horas y se supone que el sistema debe funcionar. Nuestra policía tiene que estar en la calle. Las comisarías son un sistema vetusto, obsoleto", señaló el mandatario sin ocultar su fastidio, durante un acto de entrega de patrulleros en el Parque a la Bandera.

"Fui ministro de Seguridad y cuando me fui en 2019 no había un solo preso en comisarías. Volví en 2023 y me topé con 2 mil reclusos que estaban en comisarías. No me puedo hacer responsable de que durante cuatro años no se haya invertido en obra pública penitenciaria", dijo el gobernador.

Pullaro: "No podemos permitir que los presos desde allí manejen las organizaciones criminales"

Siguiendo el hilo de la fuga de la 5ª, Pullaro agregó: "Las comisarías son un sistema vetusto, obsoleto. Tenemos que transformarlas y aggiornarlas a los tiempos que corren. Por eso estamos trabajando en la construcción de estaciones policiales. Ya tenemos dos: una en zona sur y la otra en el sudoeste", apuntó.