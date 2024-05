Fuga de la seccional 5ª: se entregó otro de los evadidos de la dependencia policial

El primero de los evadidos en ser recapturado fue Facundo Fabián Badaracco, quien fue detectado en una casa en la ciudad de Villa Constitución, a unos 60 kilómetros al sur de Rosario. Ahora, con la presentación espontánea de Jonatan Ledesma quedan nueve prófugos por recapturar.

FUGA COMISARÍA 5ª.jpg La comisaría 5ª está ubicada en Italia al 2100. No es la primera vez que sufre una fuga.

Las personas que aún falta ubicar son: Juan José Miño, Walter Damián Meljem, Enrique Nahuel Gómez, Néstor Summer, Agustín Nelson Javier Medina, Cristian Alberto Meza, Roberto Carlos Machuca, David Jonatan Gutiérrez y Javier Emanuel Peralta.

Pullaro y la fuga de la seccional 5ª

Al día siguiente de la fuga, el gobernador Maximiliano Pullaro se refirió al tema. "La policía no está preparada para cuidar a los presos. Lo está para tener a una persona demorada durante seis horas y se supone que el sistema debe funcionar. Nuestra policía tiene que estar en la calle. Las comisarías son un sistema vetusto, obsoleto", señaló el mandatario sin ocultar su fastidio, durante un acto de entrega de patrulleros en el Parque a la Bandera.

image.jpg El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Foto: Virginia Benedetto.

"Fui ministro de Seguridad y cuando me fui en 2019 no había un solo preso en comisarías. Volví en 2023 y me topé con 2 mil reclusos que estaban en comisarías. No me puedo hacer responsable de que durante cuatro años no se haya invertido en obra pública penitenciaria", dijo el gobernador.

Presos en seccionales, un sistema vetusto

Siguiendo el hilo de la fuga de la 5ª, Pullaro agregó: "Las comisarías son un sistema vetusto, obsoleto. Tenemos que transformarlas y aggiornarlas a los tiempos que corren. Por eso estamos trabajando en la construcción de estaciones policiales. Ya tenemos dos: una en zona sur y la otra en el sudoeste", apuntó.

"El preso debería pasar por el el Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario, ubicada en el complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800). Ahí el fiscal valorará si lo lleva a audiencia imputativa, si le pide prisión preventiva y ver qué actitud toma el juez. Los presos en comisarías son parte de un sistema vetusto, viejo, los policías no están preparados para estar cuidando presos", dijo el gobernador.