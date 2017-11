FalleciÃ³ una mujer que cayÃ³ desde el 7Âº piso de un edificio de zona sur

Una mujer de entre 25 y 30 años murió el lunes tras caer por la ventana de un departamento del 7º piso de un edificio de Sánchez de Thompson 22, en la zona sureste de Rosario. La víctima no había sido identificada hasta anoche mientras que el ocupante de la vivienda, de 45 años y a quien sus vecinos tildaron de "problemático", quedó detenido y hoy será imputado de homicidio. Según los primeros datos de la pesquisa, el sospechoso y la víctima habrían mantenido un encuentro sexual ocasional y la mujer no sería de la zona.

Ayer, en tanto, cuando los habitantes del piso en el que se desarrollaron los hechos escucharon movimientos extraños en la vivienda cerrada por la policía, llamaron al sistema 911 y los uniformados detuvieron allí a un joven sospechoso con una barreta que, aprovechando la circunstancia, presuntamente intentaba ingresar con fines de robo.

En principio no se estableció que el presunto ladrón haya tenido algún vínculo con el detenido por la muerte de la mujer ni que buscara algún tipo de elementos que hacen a esa causa.

En la vereda

Según datos aportados por testimonios en el barrio, aproximadamente a las 8 de la mañana del lunes se encontró a esta mujer de entre 25 y 30 años con su cuerpo desarticulado en la vereda y por la forma en la que estaba era posible que haya caído desde uno de los balcones de la torre D. Más tarde se sabría que era desde el 7º piso.

Por otra parte, vecinos de la torre expresaron que la mujer fallecida se encontraba en el departamento donde vive Norberto A., de 45 años, quien no hace mucho se mudo a esa unidad y por esa causa no es muy conocido en la zona. Es más, algunos relataron que el hombre tenía "mal carácter" y "no se daba con nadie". En ese departamento del 7º piso la pareja habría mantenido un encuentro sexual casual y vecinos directos declararon que la mujer habría manifestado algún tipo de delirio, pero eso no está acreditado.

A medida que pasaban los minutos y los efectivos policiales indagaban sobre el paradero del sospechoso, lograron dar con él en una calle del barrio, a pocas cuadras de la zona del hecho y mientras paseaba a su mascota.

La fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Marisol Fabbro, determinó una serie de medidas en curso para dilucidar la mecánica y la situación en que se dio la muerte de esta mujer NN. En el departamento se secuestró material de interés para la causa como celulares, medicamentos y el levantamiento de rastros para los exámenes y pericias pertinentes.

En el barrio nadie conocía a la mujer que cayó al vacío y

del hombre dijeron

que era problemático