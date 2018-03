Antonio Primo Antonini, un hombre de 88 años que había sufrido un corte en el cuello tras forcejear con un ladrón que intentó asaltarlo en su casa, murió ayer en el policlínico Pami 2 donde estaba internado desde el pasado 28 de enero. Como sospechoso está detenido Carlos Ramón Anacleto R., un changarín al que la víctima alcanzó a sindicar como quien lo había atacado.

Si bien el acusado de 39 años ya fue imputado por una tentativa de robo doblemente calificado por lesiones graves y uso de arma blanca, fuentes judiciales señalaron que se esperan informes médicos para determinar la causa de la muerte para posteriormente evaluar si el caso pasa a la Fiscalía de Homicidios Dolosos.

"Me arruinó"

Antonini fue hallado el domingo 28 de enero por uno de sus nietos tirado sobre un charco de sangre en el piso de su casa de Solís al 1700. "Ese hijo de puta me arruinó la vida. Fue el ayudante del albañil", le pudo decir el anciano al joven sobre el hombre al que conocía por haber estado haciendo trabajos en la cuadra.

Ese dato desembocó en la detención de Carlos R. El changarín y vendedor ambulante fue detenido dos días después cerca de su casa de Anchoris y Siripo, en el barrio La Cerámica, en circunstancias un tanto extrañas. Según se indicó entonces desde la Policía de Investigaciones (PDI) fue arrestado de manera casual, mientras estaba con un grupo de personas que hacía ademanes de portar armas, y luego fue identificado por familiares de don Antonio.

Por su parte, el sospechoso aseguró que no portaba el cuchillo de 12 centímetros de hoja que le secuestraron y denunció haber sido golpeado. "Eran dos gordos barbudos. Nunca me secuestraron un cuchillo. Lo único que tenía eran los documentos y el cinto", replicó Carlos R. en la audiencia. Recordó que había salido a la calle a fumar un cigarrillo y a pasear el perro cuando lo apresaron dos hombres vestidos de "jogging y remera oscura" que iban en una chata blanca, le gritaron "tirate al piso" y lo apuntaron con armas en la cabeza.

"Me pegan patadas, me atan con una soga los brazos, el cuello y las piernas. Paran en un descampado en Circunvalación y me pasan a un auto. Yo les pedía que me desaten porque me estaba ahogando", contó ante el juez.

Imputado

El changarín, que tiempo atrás cumplió una condena de 9 años de prisión por robo calificado, resistencia calificada a la autoridad y lesiones leves dolosas, fue imputado el 1º de febrero pasado. La fiscal de Flagrancia Gisela Paolicelli lo acusó de haber golpeado la puerta de la casa de Antonio, que se encontraba con su esposa, quien descansaba en la habitación.

Cuando Antonini le abrió la puerta, según la imputación de Paolicelli, el agresor lo tomó del cuello y lo empujó hacia la cocina pidiéndole dinero a punta de cuchillo. Entonces, ante la negativa del anciano, le provocó un corte en la región cervical anterior y huyó sin robar nada en una bicicleta en mal estado.

"Es muy poco lo que sabemos", había dicho a este diario horas después del hecho uno de los hijos de Antonio, antes de contar: "El ladrón agarró a mi papá del cuello y empezaron a forcejear dentro de la casa. El tipo le decía «dame la plata porque cobraste la jubilación». En el forcejeo fue como que lo quería meter hacia la cocina, pero mi papá se resistió. Entonces le tiró un corte a matar en el cuello, porque fue a matar. Después dejó tirado el cuchillo y se fue".

En la audiencia imputativa el acusado admitió haber ido a la casa de Antonio a reparar unas persianas, pero negó haber cometido el ataque por el cual le dictaron prisión preventiva por dos años. Y aunque hasta ahora estaba imputado por un intento de robo agravado por lesiones, fuentes judiciales afirmaron que en las próximas horas podrían achacarle el homicidio de Antonini, lo que depende del resultado de una serie de informes médicos sobre la causa del deceso.