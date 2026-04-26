San Lorenzo invierte 476 millones de pesos en obras en escuelas

La cifra, correspondiente al Fondo de Asistencia Educativa, llegará a casi 600 millones con el aporte del Fondo de Financiamiento Educativo. El anuncio fue realizado por el intendente Leonardo Raimundo en el marco de una reunión con la comisión del FAE, de la que participaron directivos y cooperadores de las instituciones educativas

San Lorenzo. El municipio invertirá 476 millones del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), que llegarán a casi 600 millones con el Fondo de Financiamiento Educativo, según anunció el intendente Leonardo Raimundo.

Durante 2026 la Municipalidad de San Lorenzo destinará un total de 476 millones de pesos a obras en establecimientos educativos de la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Educativa (FAE). La inversión, que se incrementará hasta alcanzar casi 600 millones de pesos con el aporte del Fondo de Financiamiento Educativo, fue anunciada por el intendente Leonardo Raimundo en el marco de una reunión informativa y de coordinación para la presentación de proyectos.

El encuentro se desarrolló este miércoles por la tarde en el auditorio del Complejo Museológico y contó con la participación de directivos, cooperadores escolares y miembros de la comisión administradora del FAE. También estuvieron presentes representantes del Ministerio de Educación de la provincia; entre ellos el coordinador de Recursos Físicos, Logísticos y Mantenimiento, Fernando Kauffman; la jefa de Inspectores, Natalia Chiappero; la integrante de la Unidad de Gestión, Mirta Arce; y la directora de esa área, Elena Fabbro.

Durante la reunión se brindaron lineamientos para la formulación y presentación de proyectos correspondientes al ciclo 2026, en el marco de una política que busca fortalecer la infraestructura escolar y mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en la ciudad.

En este sentido, el intendente Raimundo destacó la relevancia de la inversión : “Es una porción significativa del presupuesto municipal, fundamental para la seguridad y la calidad educativa», expresó.

Asimismo, el mandatario valoró el carácter participativo del sistema de asignación de los fondos: “El intendente preside formalmente la comisión pero no decide el destino de los fondos. Esto se hace con un criterio participativo y con un buen destino», señaló.

Finalmente, remarcó una particularidad del funcionamiento del FAE en la ciudad: “En San Lorenzo el FAE se cumple en el monto pero también en la implementación de la ley, ya que no damos aportes en especies sino 100 por ciento en dinero”.

De este modo, el municipio continúa consolidando una política sostenida de inversión en educación, articulada con la comunidad educativa y orientada a dar respuesta a las necesidades concretas de cada institución.