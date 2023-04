Entradera en zona oeste: desvalijaron a una pareja de jubilados

Una pareja de jubilados vivió un momento de extrema tensión cuando dos delincuentes irrumpieron en su casa del pasaje Tesla al 1900 para llevarse dinero y gran cantidad de pertenencias. "Se llevaron todo lo que pudieron, no nos golpearon, pero sí nos amenazaron constantemente”, contó Juan, un herrero de 77 años, inmigrante italiano, víctima junto a su esposa de los hampones que los sorprendieron esta madrugada mientras dormían.

Asimismo, relató que su esposa quedó paralizada, en estado de schok, por la situación. “ Los ladrones me pedían plata, les di todo lo que tenía . También se llevaron todo lo que les servía, hasta las zapatillas, ropa. Guardaron todo en una bolsa y cuando estaban por salir, me dijeron: quédate piola, nos vamos a ir tranquilos, no llames a la policía porque nos vamos a tener que enfrentar a los tiros, ya está”, contó.

“En un momento, uno de ellos me pedía constantemente dólares y yo le respondía que no tenía dólares, y que la plata que se llevaban era toda la que había acá. Tengo una herrería, y me habían dado dinero de anticipo para un trabajo. Estuvieron una hora acá y se llevaron todo lo que pudieron”, agregó Juan.

Juan contó que está jubilado, pero que sigue trabajando como herrero. “Ahora me voy a ir del país. A los políticos son los culpables de lo que pasa y les pido que no vengan a pedir el voto. Quiero vender todo. Soy italiano, nací en Calabria. Hace 70 años que estoy en Argentina. Acá, para poder vivir, tenés que seguir trabajando. Corrés riesgo de que te maten en un robo. Nunca viví una situación similar. La semana que viene iré al Consulado para renovar el pasaporte y me voy”.