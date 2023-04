Vecinos de zona sur salieron a la calle para pedir más seguridad

"Ya hemos sido robados todos, no podemos salir a la calle", dijo uno de los manifestantes que se congregaron en San Martín y Uriburu.

"Tengo ganas de llorar porque vivimos muy mal. Ya hemos sido robados todos, no podemos salir a la calle", dijo una manifestante, que además reclamó: "Por favor, les pedimos a los políticos que se ocupen de nosotros".

"Está todo liberado, ya no sabemos más que hacer", sostuvo otra vecina, que también llamó a una desobediencia fiscal: "De nuestros impuestos sale la plata para pagarles a los jueces, a los policías, pero no nos cuidan. No nos quedará otra opción que dejar de pagar los impuestos", sentenció.